Главная > Сравнение мобильных процессоров > Exynos 7420 vs Apple A9 – что лучше?

Exynos 7420 против Apple A9

Exynos 7420
Exynos 7420
VS
Apple A9
Apple A9

Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 7420 (Mali-T760 MP8) с его более новым соперником в лице 2-ядерного Apple A9 (PowerVR Series 7XT GT7600). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 7420
  • Имеет на 6 ядер больше
  • На 66% выше пропускная способность памяти (24.8 против 14.9 Гбит/с)
  • Выше частота графического ускорителя (на 19%)
  • На 14% выше частота процессора (2100 против 1850 МГц
Преимущества Apple A9
  • Набирает существенно больше (на 50%) баллов в AnTuTu 8 – 170K vs 113K

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 7420
262
Apple A9 +108%
544
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 7420
893
Apple A9 +13%
1009
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 7420
113713
Apple A9 +50%
170666

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 7420 и Apple A9

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.1 ГГц – Cortex-A57
4x 1.5 ГГц – Cortex-A53		 2x 1.85 ГГц – Twister
Количество ядер 8 2
Частота 2100 МГц 1850 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L2 512 КБ 3 МБ
Кэш L3 - 8 МБ
Техпроцесс 14 нм 14 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 2 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-T760 MP8 PowerVR Series 7XT GT7600
Архитектура Midgard Rogue
Частота GPU 772 МГц 650 МГц
Ядер 8 6
Количество ALU - 192
FLOPS 302 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 1.2 1.2
Версия DirectX 11 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4
Частота памяти - 1333 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 24.8 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.0 NVMe
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1440 1920 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 32МП, 2x 12МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем Shannon 333 Qualcomm MDM9635M
Поддержка 4G LTE Cat. 6 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 450 Мбит/с До 450 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 4 4
Bluetooth 4.1 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Апрель 2015 года Сентябрь 2015 года
Класс Флагман Флагман
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 7420 -

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
0 (0%)
2 (100%)
Всего проголосовало: 2

Сравнения с конкурентами

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Apple A9 с Exynos 7420, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях