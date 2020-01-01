Exynos 7420 против Apple A9
Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 7420 (Mali-T760 MP8) с его более новым соперником в лице 2-ядерного Apple A9 (PowerVR Series 7XT GT7600). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
23
32
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
13
28
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
42
44
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
26
35
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 7420
- Имеет на 6 ядер больше
- На 66% выше пропускная способность памяти (24.8 против 14.9 Гбит/с)
- Выше частота графического ускорителя (на 19%)
- На 14% выше частота процессора (2100 против 1850 МГц
Преимущества Apple A9
- Набирает существенно больше (на 50%) баллов в AnTuTu 8 – 170K vs 113K
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
262
Apple A9 +108%
544
Geekbench 5 (многоядерный)
893
Apple A9 +13%
1009
AnTuTu Benchmark 8
113713
Apple A9 +50%
170666
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.1 ГГц – Cortex-A57
4x 1.5 ГГц – Cortex-A53
|2x 1.85 ГГц – Twister
|Количество ядер
|8
|2
|Частота
|2100 МГц
|1850 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L2
|512 КБ
|3 МБ
|Кэш L3
|-
|8 МБ
|Техпроцесс
|14 нм
|14 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|2 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-T760 MP8
|PowerVR Series 7XT GT7600
|Архитектура
|Midgard
|Rogue
|Частота GPU
|772 МГц
|650 МГц
|Ядер
|8
|6
|Количество ALU
|-
|192
|FLOPS
|302 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|1.2
|1.2
|Версия DirectX
|11
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR4
|Частота памяти
|-
|1333 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 24.8 Гбит/сек
|До 14.9 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.0
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|2560 x 1440
|1920 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 24МП, 2x 16МП
|1x 32МП, 2x 12МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|Shannon 333
|Qualcomm MDM9635M
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 6
|LTE Cat. 6
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 450 Мбит/с
|До 450 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|4
|4
|Bluetooth
|4.1
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Апрель 2015 года
|Сентябрь 2015 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 7420
|-
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Всего проголосовало: 2
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