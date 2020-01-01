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Exynos 7420 против Kirin 655

Exynos 7420
Exynos 7420
VS
Kirin 655
Kirin 655

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 7420 (с графикой Mali-T760 MP8) и HiSilicon Kirin 655 (Mali-T830 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 7420
  • Показывает в 7.6 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (на 72%) баллов в AnTuTu 8 – 114K vs 66K
  • Меньший размер транзистора (14 против 16 нанометров)
Преимущества HiSilicon Kirin 655
  • Более новый - выпущен на 1 год и 8 месяцев позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 17%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 7420 +53%
264
Kirin 655
173
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 7420 +5%
890
Kirin 655
850
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 7420 +72%
114552
Kirin 655
66542

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 7420 и Kirin 655

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.1 ГГц – Cortex-A57
4x 1.5 ГГц – Cortex-A53		 4x 2.12 ГГц – Cortex-A53
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2100 МГц 2120 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L2 512 КБ -
Техпроцесс 14 нм 16 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 4 млрд.
TDP 7 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-T760 MP8 Mali-T830 MP2
Архитектура Midgard Midgard
Частота GPU 772 МГц 900 МГц
Вычислительных блоков 8 2
Шейдерных блоков 128 32
FLOPS 302 Гфлопс 40 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 1.2 1.2
Версия DirectX 11 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR3
Частота памяти - 933 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 24.8 Гбит/сек -
Объем До 4 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.0 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1440 1920 x 1200
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 21МП, 2x 13МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем Shannon 333 -
Поддержка 4G LTE Cat. 6 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 450 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 4 4
Bluetooth 4.1 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Апрель 2015 года Декабрь 2016 года
Класс Флагман Средний класс
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 7420 -

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