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Exynos 7420 против Kirin 710F

Exynos 7420
Exynos 7420
VS
Kirin 710F
Kirin 710F

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 7420 (с графикой Mali-T760 MP8) и HiSilicon Kirin 710F (Mali-G51). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 7420
  • Показывает на 34% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
Преимущества HiSilicon Kirin 710F
  • Более новый - выпущен на 3 года и 10 месяцев позже
  • Набирает существенно больше (на 50%) баллов в AnTuTu 8 – 170K vs 113K
  • Выше частота графического ускорителя (на 30%)
  • Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)
  • На 5% выше частота процессора (2200 против 2100 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 7420
262
Kirin 710F +24%
325
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 7420
893
Kirin 710F +53%
1364
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 7420
113713
Kirin 710F +50%
170235

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 7420 и Kirin 710F

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.1 ГГц – Cortex-A57
4x 1.5 ГГц – Cortex-A53		 4x 2.2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2100 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 - 256 КБ
Кэш L2 512 КБ 512 КБ
Техпроцесс 14 нм 12 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 5.5 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-T760 MP8 Mali-G51
Архитектура Midgard Bifrost
Частота GPU 772 МГц 1000 МГц
Ядер 8 4
FLOPS 302 Гфлопс 225 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 1.2 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4
Частота памяти - 1866 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 24.8 Гбит/сек -
Объем До 4 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.0 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1440 2340 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 40МП, 2x 24МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем Shannon 333 -
Поддержка 4G LTE Cat. 6 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 450 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 4 4
Bluetooth 4.1 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Апрель 2015 года Январь 2019 года
Класс Флагман Средний класс
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 7420 -

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