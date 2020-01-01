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Exynos 7420 против Kirin 950

Exynos 7420
Exynos 7420
VS
Kirin 950
Kirin 950

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 7420 (с графикой Mali-T760 MP8) и HiSilicon Kirin 950 (Mali-T880 MP4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 7420
  • Показывает в 2.5 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Меньший размер транзистора (14 против 16 нанометров)
Преимущества HiSilicon Kirin 950
  • Набирает существенно больше (на 51%) баллов в AnTuTu 8 – 173K vs 114K
  • Более новый - выпущен на 7 месяцев позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 17%)
  • На 14% выше частота процессора (2400 против 2100 МГц
  • Более новая версия DirectX (11.2 vs 11)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 7420
264
Kirin 950 +31%
345
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 7420
890
Kirin 950 +45%
1294
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 7420
114552
Kirin 950 +51%
173287

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 7420 и Kirin 950

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.1 ГГц – Cortex-A57
4x 1.5 ГГц – Cortex-A53		 4x 2.4 ГГц – Cortex-A72
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2100 МГц 2400 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L2 512 КБ -
Техпроцесс 14 нм 16 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 2 млрд.
TDP 7 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-T760 MP8 Mali-T880 MP4
Архитектура Midgard Midgard
Частота GPU 772 МГц 900 МГц
Вычислительных блоков 8 4
Шейдерных блоков 128 64
FLOPS 302 Гфлопс 122 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 1.2 1.2
Версия DirectX 11 11.2

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4
Шина 2x 32 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 24.8 Гбит/сек До 25.6 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.0 eMMC 5.1, UFS 2.0
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1440 2560 x 1600
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 21МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем Shannon 333 -
Поддержка 4G LTE Cat. 6 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 450 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 4 5
Bluetooth 4.1 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Апрель 2015 года Ноябрь 2015 года
Класс Флагман Флагман
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 7420 -

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Комментарии

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