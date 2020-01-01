Exynos 7420 против Kirin 955
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 7420 (с графикой Mali-T760 MP8) и HiSilicon Kirin 955 (ARM Mali-T880 MP4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
23
27
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
42
40
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
24
26
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 7420
- Показывает в 2.5 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Меньший размер транзистора (14 против 16 нанометров)
Преимущества HiSilicon Kirin 955
- Более новый - выпущен на 1 год позже
- На 19% выше частота процессора (2500 против 2100 МГц
- Выше частота графического ускорителя (на 17%)
- Более новая версия DirectX (11.2 vs 11)
- Набирает немного больше (на 4%) баллов в AnTuTu 8 – 119K vs 114K
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
264
Kirin 955 +30%
342
Geekbench 5 (многоядерный)
890
Kirin 955 +24%
1100
AnTuTu Benchmark 8
114552
Kirin 955 +4%
119162
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 7420 и Kirin 955
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.1 ГГц – Cortex-A57
4x 1.5 ГГц – Cortex-A53
|4x 2.5 ГГц – Cortex-A72
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2100 МГц
|2500 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L2
|512 КБ
|-
|Техпроцесс
|14 нм
|16 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|-
|TDP
|7 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-T760 MP8
|ARM Mali-T880 MP4
|Архитектура
|Midgard
|Midgard
|Частота GPU
|772 МГц
|900 МГц
|Вычислительных блоков
|8
|4
|Шейдерных блоков
|128
|64
|FLOPS
|302 Гфлопс
|122 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|1.2
|1.2
|Версия DirectX
|11
|11.2
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR4
|Шина
|2x 32 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 24.8 Гбит/сек
|До 25.6 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.0
|eMMC 5.1, UFS 2.0
|Макс. разрешение дисплея
|2560 x 1440
|1920 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 24МП, 2x 16МП
|1x 32МП, 2x 12МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
Связь и сети
|Модем
|Shannon 333
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 6
|LTE Cat. 6
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 450 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 50 Мбит/с
|Wi-Fi
|4
|5
|Bluetooth
|4.1
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Апрель 2015 года
|Апрель 2016 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 7420
|-
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