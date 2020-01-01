Exynos 7420 против Kirin 960
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 7420 (с графикой Mali-T760 MP8) и HiSilicon Kirin 960 (Mali-G71 MP8). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
23
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
27
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
42
42
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
24
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 7420
- Меньший размер транзистора (14 против 16 нанометров)
Преимущества HiSilicon Kirin 960
- Более новый - выпущен на 1 год и 7 месяцев позже
- Набирает существенно больше (на 82%) баллов в AnTuTu 8 – 208K vs 114K
- Выше частота графического ускорителя (на 34%)
- На 16% выше пропускная способность памяти (28.8 против 24.8 Гбит/с)
- На 12% выше частота процессора (2360 против 2100 МГц
- Более новая версия DirectX (11.3 vs 11)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
264
Kirin 960 +46%
386
Geekbench 5 (многоядерный)
890
Kirin 960 +80%
1600
AnTuTu Benchmark 8
114552
Kirin 960 +82%
208614
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 7420 и Kirin 960
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.1 ГГц – Cortex-A57
4x 1.5 ГГц – Cortex-A53
|4x 2.36 ГГц – Cortex-A73
4x 1.84 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2100 МГц
|2360 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|-
|64 КБ
|Кэш L2
|512 КБ
|4 МБ
|Техпроцесс
|14 нм
|16 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|4 млрд.
|TDP
|7 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-T760 MP8
|Mali-G71 MP8
|Архитектура
|Midgard
|Bifrost
|Частота GPU
|772 МГц
|1037 МГц
|Вычислительных блоков
|8
|8
|Шейдерных блоков
|128
|128
|FLOPS
|302 Гфлопс
|282 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|1.2
|1.2
|Версия DirectX
|11
|11.3
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR4
|Частота памяти
|-
|1800 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 24.8 Гбит/сек
|До 28.8 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.0
|UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|2560 x 1440
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 24МП, 2x 16МП
|2x 16МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|Shannon 333
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 6
|LTE Cat. 13
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 450 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|4
|5
|Bluetooth
|4.1
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Апрель 2015 года
|Октябрь 2016 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 7420
|-
Опрос
1 (25%)
3 (75%)
Всего проголосовало: 4