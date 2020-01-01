Exynos 7420 против Helio G35
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 7420 (с графикой Mali-T760 MP8) и MediaTek Helio G35 (IMG PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
23
22
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
42
54
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
24
27
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 7420
- На 66% выше пропускная способность памяти (24.8 против 14.9 Гбит/с)
- Выше частота графического ускорителя (на 14%)
Преимущества MediaTek Helio G35
- Более новый - выпущен на 5 лет и 4 месяца позже
- Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
- На 10% выше частота процессора (2300 против 2100 МГц
- Более новая версия DirectX (12 vs 11)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 7420 +49%
262
176
Geekbench 5 (многоядерный)
893
Helio G35 +12%
999
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 7420 +3%
113713
110882
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.1 ГГц – Cortex-A57
4x 1.5 ГГц – Cortex-A53
|8x 2.3 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2100 МГц
|2300 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8.2-A
|Кэш L2
|512 КБ
|-
|Техпроцесс
|14 нм
|12 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-T760 MP8
|IMG PowerVR GE8320
|Архитектура
|Midgard
|Rogue
|Частота GPU
|772 МГц
|680 МГц
|Ядер
|8
|2
|FLOPS
|302 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|1.2
|1.2
|Версия DirectX
|11
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR4X
|Частота памяти
|-
|1600 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 24.8 Гбит/сек
|До 14.9 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
|До 6 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.0
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|2560 x 1440
|2400 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 24МП, 2x 16МП
|1x 25МП, 2x 16МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|1080p при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265, AV1
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|Shannon 333
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 6
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 450 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|4
|5
|Bluetooth
|4.1
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Общая информация
|Дата анонса
|Апрель 2015 года
|Июнь 2020 года
|Класс
|Флагман
|Бюджетный
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 7420
|Сайт MediaTek Helio G35
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