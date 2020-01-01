Exynos 7420 против Helio G70
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 7420 (с графикой Mali-T760 MP8) и MediaTek Helio G70 (Mali-G52 2EEMC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
23
33
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
21
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
42
54
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
24
35
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 7420
- На 85% выше пропускная способность памяти (24.8 против 13.41 Гбит/с)
- На 5% выше частота процессора (2100 против 2000 МГц
Преимущества MediaTek Helio G70
- Более новый - выпущен на 4 года и 10 месяцев позже
- Набирает существенно больше (на 73%) баллов в AnTuTu 8 – 196K vs 113K
- Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
- Выше частота графического ускорителя (на 6%)
- Более новая версия DirectX (12 vs 11)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
262
Helio G70 +39%
364
Geekbench 5 (многоядерный)
893
Helio G70 +43%
1273
AnTuTu Benchmark 8
113713
Helio G70 +73%
196665
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.1 ГГц – Cortex-A57
4x 1.5 ГГц – Cortex-A53
|2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.7 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2100 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L2
|512 КБ
|320 КБ
|Кэш L3
|-
|1 МБ
|Техпроцесс
|14 нм
|12 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|5.5 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-T760 MP8
|Mali-G52 2EEMC2
|Архитектура
|Midgard
|Bifrost
|Частота GPU
|772 МГц
|820 МГц
|Ядер
|8
|2
|FLOPS
|302 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|1.2
|2.0
|Версия DirectX
|11
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR4X
|Частота памяти
|-
|1800 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 24.8 Гбит/сек
|До 13.41 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Да
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.0
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|2560 x 1440
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 24МП, 2x 16МП
|1x 48МП, 2x 16МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|2K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|2K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|Shannon 333
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 6
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 450 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 100 Мбит/с
|Wi-Fi
|4
|5
|Bluetooth
|4.1
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Апрель 2015 года
|Январь 2020 года
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 7420
|Сайт MediaTek Helio G70
Опрос
1 (33.3%)
2 (66.7%)
Всего проголосовало: 3
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