Главная > Сравнение мобильных процессоров > Exynos 7420 vs Helio P22 – что лучше?

Exynos 7420 против Helio P22

Exynos 7420
Exynos 7420
VS
Helio P22
Helio P22

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 7420 (с графикой Mali-T760 MP8) и MediaTek Helio P22 (PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 7420
  • Показывает в 7.4 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Выше частота графического ускорителя (на 19%)
  • Набирает больше (на 17%) баллов в AnTuTu 8 – 114K vs 98K
  • На 5% выше частота процессора (2100 против 2000 МГц
Преимущества MediaTek Helio P22
  • Более новый - выпущен на 3 года и 2 месяца позже
  • Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 7420 +69%
264
Helio P22
156
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 7420 +18%
890
Helio P22
756
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 7420 +17%
114552
Helio P22
98305

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 7420 и Helio P22

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.1 ГГц – Cortex-A57
4x 1.5 ГГц – Cortex-A53		 8x 2 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2100 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L2 512 КБ -
Техпроцесс 14 нм 12 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 5.5 млрд.
TDP 7 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-T760 MP8 PowerVR GE8320
Архитектура Midgard Rogue
Частота GPU 772 МГц 650 МГц
Вычислительных блоков 8 2
Шейдерных блоков 128 64
FLOPS 302 Гфлопс 41 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 1.2 1.2
Версия DirectX 11 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти - 1600 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 24.8 Гбит/сек -
Объем До 4 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет CorePilot
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.0 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1440 1600 x 720
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 21МП, 2x 13МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем Shannon 333 -
Поддержка 4G LTE Cat. 6 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 450 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 4 5
Bluetooth 4.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Апрель 2015 года Май 2018 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели - MT6762R
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 7420 Сайт MediaTek Helio P22

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
2 (50%)
2 (50%)
Всего проголосовало: 4

Сравнения с конкурентами

1. Snapdragon 730G vs Exynos 7420
2. Snapdragon 720G vs Exynos 7420
3. Snapdragon 665 vs Exynos 7420
4. Snapdragon 636 vs Exynos 7420
5. Snapdragon 460 vs Exynos 7420
6. Snapdragon 625 vs Helio P22
7. Snapdragon 630 vs Helio P22
8. Snapdragon 660 vs Helio P22
9. Helio P60 vs Helio P22
10. Snapdragon 460 vs Helio P22

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Helio P22 с Exynos 7420, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях