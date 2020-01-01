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Exynos 7420 против Helio P35

Exynos 7420
Exynos 7420
VS
Helio P35
Helio P35

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 7420 (с графикой Mali-T760 MP8) и MediaTek Helio P35 (IMG PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 7420
  • На 66% выше пропускная способность памяти (24.8 против 14.9 Гбит/с)
  • Набирает больше (на 18%) баллов в AnTuTu 8 – 113K vs 96K
  • Выше частота графического ускорителя (на 14%)
Преимущества MediaTek Helio P35
  • Более новый - выпущен на 3 года и 9 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
  • На 10% выше частота процессора (2300 против 2100 МГц
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 7420 +54%
262
Helio P35
170
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 7420
893
Helio P35 +9%
975
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 7420 +18%
113713
Helio P35
96147

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 7420 и Helio P35

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.1 ГГц – Cortex-A57
4x 1.5 ГГц – Cortex-A53		 8x 2.3 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2100 МГц 2300 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L2 512 КБ -
Техпроцесс 14 нм 12 нм
Количество транзисторов 2 млрд. -

Графический ускоритель

GPU Mali-T760 MP8 IMG PowerVR GE8320
Архитектура Midgard Rogue
Частота GPU 772 МГц 680 МГц
Ядер 8 2
FLOPS 302 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 1.2 1.2
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти - 1600 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 24.8 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.0 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1440 2400 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 25МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем Shannon 333 -
Поддержка 4G LTE Cat. 6 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 450 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 4 5
Bluetooth 4.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Апрель 2015 года Декабрь 2018 года
Класс Флагман Бюджетный
Номер модели - MT6765
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 7420 Сайт MediaTek Helio P35

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Комментарии

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