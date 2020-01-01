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Exynos 7420 против Helio P65

Exynos 7420
Exynos 7420
VS
Helio P65
Helio P65

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 7420 (с графикой Mali-T760 MP8) и MediaTek Helio P65 (Arm Mali-G52 2EEMC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 7420
  • На 85% выше пропускная способность памяти (24.8 против 13.41 Гбит/с)
  • На 5% выше частота процессора (2100 против 2000 МГц
Преимущества MediaTek Helio P65
  • Более новый - выпущен на 4 года и 3 месяца позже
  • Набирает существенно больше (на 63%) баллов в AnTuTu 8 – 185K vs 113K
  • Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (на 6%)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 7420
262
Helio P65 +34%
351
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 7420
893
Helio P65 +43%
1274
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 7420
113713
Helio P65 +63%
185658

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 7420 и Helio P65

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.1 ГГц – Cortex-A57
4x 1.5 ГГц – Cortex-A53		 2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.7 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2100 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.2-A
Кэш L2 512 КБ -
Техпроцесс 14 нм 12 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 5.5 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-T760 MP8 Arm Mali-G52 2EEMC2
Архитектура Midgard Bifrost
Частота GPU 772 МГц 820 МГц
Ядер 8 2
FLOPS 302 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 1.2 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4
Частота памяти - 1800 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 24.8 Гбит/сек До 13.41 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет NeuroPilot
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.0 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1440 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 48МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем Shannon 333 -
Поддержка 4G LTE Cat. 6 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 450 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 100 Мбит/с
Wi-Fi 4 5
Bluetooth 4.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Апрель 2015 года Июнь 2019 года
Класс Флагман Средний класс
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 7420 Сайт MediaTek Helio P65

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Комментарии

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