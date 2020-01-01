Exynos 7420 против Helio P70
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 7420 (с графикой Mali-T760 MP8) и MediaTek Helio P70 (Mali-G72 MP3). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
23
31
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
21
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
42
51
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
24
35
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 7420
- Показывает на 18% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
Преимущества MediaTek Helio P70
- Более новый - выпущен на 3 года и 7 месяцев позже
- Набирает существенно больше (на 69%) баллов в AnTuTu 8 – 192K vs 113K
- Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
- Выше частота графического ускорителя (на 17%)
- Более новая версия DirectX (12 vs 11)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
262
Helio P70 +14%
299
Geekbench 5 (многоядерный)
893
Helio P70 +56%
1395
AnTuTu Benchmark 8
113713
Helio P70 +69%
192309
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.1 ГГц – Cortex-A57
4x 1.5 ГГц – Cortex-A53
|4x 2.1 ГГц – Cortex-A73
4x 2 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2100 МГц
|2100 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L2
|512 КБ
|-
|Техпроцесс
|14 нм
|12 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|5.5 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-T760 MP8
|Mali-G72 MP3
|Архитектура
|Midgard
|Bifrost
|Частота GPU
|772 МГц
|900 МГц
|Ядер
|8
|3
|FLOPS
|302 Гфлопс
|255 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|1.2
|2.0
|Версия DirectX
|11
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR4X
|Частота памяти
|-
|1800 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 24.8 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 4 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|NeuroPilot
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.0
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|2560 x 1440
|2160 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 24МП, 2x 16МП
|1x 48МП, 2x 20МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|Shannon 333
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 6
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 450 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|4
|5
|Bluetooth
|4.1
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Апрель 2015 года
|Октябрь 2018 года
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 7420
|Сайт MediaTek Helio P70
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