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Exynos 7420 против Helio X20

Exynos 7420
Exynos 7420
VS
Helio X20
Helio X20

Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 7420 (Mali-T760 MP8) с его более новым соперником в лице 10-ядерного MediaTek Helio X20 (Mali-T880 MP4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 7420
  • Показывает в 2.5 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • На 94% выше пропускная способность памяти (24.8 против 12.8 Гбит/с)
  • Меньший размер транзистора (14 против 20 нанометров)
  • Набирает больше (на 23%) баллов в AnTuTu 8 – 114K vs 93K
Преимущества MediaTek Helio X20
  • Имеет на 2 ядра больше
  • Более новая версия DirectX (11.2 vs 11)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 7420 +9%
890
Helio X20
815
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 7420 +23%
114552
Helio X20
93425

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 7420 и Helio X20

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.1 ГГц – Cortex-A57
4x 1.5 ГГц – Cortex-A53		 2x 2.1 ГГц – Cortex-A72
4x 1.85 ГГц – Cortex-A53
4x 1.4 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 10
Частота 2100 МГц 2100 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L2 512 КБ -
Техпроцесс 14 нм 20 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 3 млрд.
TDP 7 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-T760 MP8 Mali-T880 MP4
Архитектура Midgard Midgard
Частота GPU 772 МГц 780 МГц
Вычислительных блоков 8 4
Шейдерных блоков 128 64
FLOPS 302 Гфлопс 122 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 1.2 1.2
Версия DirectX 11 11.2

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR3
Частота памяти - 933 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 24.8 Гбит/сек До 12.8 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.0 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1440 2560 x 1600
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 25МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем Shannon 333 -
Поддержка 4G LTE Cat. 6 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 450 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 4 5
Bluetooth 4.1 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Апрель 2015 года Май 2015 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели - MT6797
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 7420 Сайт MediaTek Helio X20

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Комментарии

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