Exynos 7420 против Helio X20
Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 7420 (Mali-T760 MP8) с его более новым соперником в лице 10-ядерного MediaTek Helio X20 (Mali-T880 MP4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
23
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
13
11
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
42
29
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
26
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 7420
- Показывает в 2.5 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- На 94% выше пропускная способность памяти (24.8 против 12.8 Гбит/с)
- Меньший размер транзистора (14 против 20 нанометров)
- Набирает больше (на 23%) баллов в AnTuTu 8 – 114K vs 93K
Преимущества MediaTek Helio X20
- Имеет на 2 ядра больше
- Более новая версия DirectX (11.2 vs 11)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
264
265
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 7420 +9%
890
815
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 7420 +23%
114552
93425
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 7420 и Helio X20
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.1 ГГц – Cortex-A57
4x 1.5 ГГц – Cortex-A53
|2x 2.1 ГГц – Cortex-A72
4x 1.85 ГГц – Cortex-A53
4x 1.4 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|10
|Частота
|2100 МГц
|2100 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L2
|512 КБ
|-
|Техпроцесс
|14 нм
|20 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|3 млрд.
|TDP
|7 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-T760 MP8
|Mali-T880 MP4
|Архитектура
|Midgard
|Midgard
|Частота GPU
|772 МГц
|780 МГц
|Вычислительных блоков
|8
|4
|Шейдерных блоков
|128
|64
|FLOPS
|302 Гфлопс
|122 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|1.2
|1.2
|Версия DirectX
|11
|11.2
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR3
|Частота памяти
|-
|933 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 24.8 Гбит/сек
|До 12.8 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.0
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|2560 x 1440
|2560 x 1600
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 24МП, 2x 16МП
|1x 25МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|Shannon 333
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 6
|LTE Cat. 6
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 450 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 50 Мбит/с
|Wi-Fi
|4
|5
|Bluetooth
|4.1
|4.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Апрель 2015 года
|Май 2015 года
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Номер модели
|-
|MT6797
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 7420
|Сайт MediaTek Helio X20
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