Главная > Сравнение мобильных процессоров > Exynos 7420 vs Snapdragon 435 – что лучше?

Exynos 7420 против Snapdragon 435

Exynos 7420
Exynos 7420
VS
Snapdragon 435
Snapdragon 435

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 7420 (с графикой Mali-T760 MP8) и Qualcomm Snapdragon 435 (Adreno 505). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 7420
  • Показывает в 6.3 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • В 3.9 раза выше пропускная способность памяти (24.8 против 6.4 Гбит/с)
  • Меньший размер транзистора (14 против 28 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (на 72%)
  • Набирает существенно больше (на 56%) баллов в AnTuTu 8 – 114K vs 73K
  • На 50% выше частота процессора (2100 против 1400 МГц
Преимущества Qualcomm Snapdragon 435
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
  • Более новый - выпущен на 10 месяцев позже

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 7420 +110%
264
Snapdragon 435
126
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 7420 +56%
114552
Snapdragon 435
73620

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 7420 и Snapdragon 435

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.1 ГГц – Cortex-A57
4x 1.5 ГГц – Cortex-A53		 8x 1.4 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2100 МГц 1400 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L2 512 КБ -
Техпроцесс 14 нм 28 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 1 млрд.
TDP 7 Вт 4 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-T760 MP8 Adreno 505
Архитектура Midgard Adreno 500
Частота GPU 772 МГц 450 МГц
Вычислительных блоков 8 1
Шейдерных блоков 128 96
FLOPS 302 Гфлопс 48 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 1.2 2.0
Версия DirectX 11 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR3
Частота памяти - 800 МГц
Шина 2x 32 Бит 1x 32 Бит
Пропускная способность До 24.8 Гбит/сек До 6.4 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Hexagon 536
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.0 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1440 1920 x 1200
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 21МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VP8
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем Shannon 333 X9
Поддержка 4G LTE Cat. 6 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 450 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 4 5
Bluetooth 4.1 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Апрель 2015 года Февраль 2016 года
Класс Флагман Бюджетный
Номер модели - MSM8940
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 7420 Сайт Qualcomm Snapdragon 435

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Qualcomm Snapdragon 730G vs Samsung Exynos 7420
2. Qualcomm Snapdragon 720G vs Samsung Exynos 7420
3. Qualcomm Snapdragon 665 vs Samsung Exynos 7420
4. Qualcomm Snapdragon 636 vs Samsung Exynos 7420
5. Qualcomm Snapdragon 460 vs Samsung Exynos 7420
6. Qualcomm Snapdragon 720G vs Snapdragon 435
7. Qualcomm Snapdragon 665 vs Snapdragon 435
8. MediaTek Helio P35 vs Qualcomm Snapdragon 435
9. MediaTek Helio P22 vs Qualcomm Snapdragon 435
10. Qualcomm Snapdragon 460 vs Snapdragon 435

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Snapdragon 435 с Exynos 7420, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях