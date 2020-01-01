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Exynos 7420 против Snapdragon 439

Exynos 7420
Exynos 7420
VS
Snapdragon 439
Snapdragon 439

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 7420 (с графикой Mali-T760 MP8) и Qualcomm Snapdragon 439 (Adreno 505). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 7420
  • Показывает в 6.3 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • В 3.9 раза выше пропускная способность памяти (24.8 против 6.4 Гбит/с)
  • Выше частота графического ускорителя (на 72%)
  • Набирает больше (на 28%) баллов в AnTuTu 8 – 113K vs 88K
  • На 5% выше частота процессора (2100 против 2000 МГц
Преимущества Qualcomm Snapdragon 439
  • Более новый - выпущен на 3 года и 3 месяца позже
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
  • Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
  • Более новая версия DirectX (11.1 vs 11)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 7420 +28%
113713
Snapdragon 439
88825

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 7420 и Snapdragon 439

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.1 ГГц – Cortex-A57
4x 1.5 ГГц – Cortex-A53		 4x 2 ГГц – Cortex-A53
4x 1.45 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2100 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L2 512 КБ -
Техпроцесс 14 нм 12 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 5.5 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-T760 MP8 Adreno 505
Архитектура Midgard Adreno 500
Частота GPU 772 МГц 450 МГц
Ядер 8 -
Количество ALU - 96
FLOPS 302 Гфлопс 48 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 1.2 2.0
Версия DirectX 11 11.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR3
Частота памяти - 800 МГц
Шина 2x 32 Бит 1x 32 Бит
Пропускная способность До 24.8 Гбит/сек До 6.4 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 5 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Hexagon 536
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.0 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1440 1920 x 1200
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 21МП, 2x 8МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VP8
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем Shannon 333 X6
Поддержка 4G LTE Cat. 6 LTE Cat. 5
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 450 Мбит/с До 150 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 75 Мбит/с
Wi-Fi 4 5
Bluetooth 4.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Апрель 2015 года Июнь 2018 года
Класс Флагман Бюджетный
Номер модели - SDM439
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 7420 Сайт Qualcomm Snapdragon 439

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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