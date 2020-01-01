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Exynos 7420 против Snapdragon 460

Exynos 7420
Exynos 7420
VS
Snapdragon 460
Snapdragon 460

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 7420 (с графикой Mali-T760 MP8) и Qualcomm Snapdragon 460 (Adreno 610). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 7420
  • На 78% выше пропускная способность памяти (24.8 против 13.91 Гбит/с)
  • На 17% выше частота процессора (2100 против 1800 МГц
Преимущества Qualcomm Snapdragon 460
  • Более новый - выпущен на 4 года и 10 месяцев позже
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
  • Меньший размер транзистора (11 против 14 нанометров)
  • Набирает больше (на 32%) баллов в AnTuTu 8 – 149K vs 113K
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 7420
893
Snapdragon 460 +41%
1258
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 7420
113713
Snapdragon 460 +32%
149818

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 7420 и Snapdragon 460

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.1 ГГц – Cortex-A57
4x 1.5 ГГц – Cortex-A53		 4x 1.8 ГГц – Kryo 240 Gold
4x 1.6 ГГц – Kryo 240 Silver
Количество ядер 8 8
Частота 2100 МГц 1800 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.3-A
Кэш L2 512 КБ -
Техпроцесс 14 нм 11 нм
Количество транзисторов 2 млрд. -

Графический ускоритель

GPU Mali-T760 MP8 Adreno 610
Архитектура Midgard Adreno 600
Частота GPU 772 МГц -
Ядер 8 -
Количество ALU - 128
FLOPS 302 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 1.2 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти - 1866 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 24.8 Гбит/сек До 13.91 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Hexagon 683
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.0 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1440 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 48МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем Shannon 333 X11
Поддержка 4G LTE Cat. 6 LTE Cat. 13
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 450 Мбит/с До 390 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 4 5
Bluetooth 4.1 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Апрель 2015 года Январь 2020 года
Класс Флагман Бюджетный
Номер модели - SM4250-AA
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 7420 Сайт Qualcomm Snapdragon 460

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Комментарии

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