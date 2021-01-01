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Exynos 7420 против Snapdragon 480

Exynos 7420
VS
Snapdragon 480
Exynos 7420
Snapdragon 480

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 7420 (с графикой Mali-T760 MP8) и Qualcomm Snapdragon 480 (Adreno 619). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 7420
  • На 46% выше пропускная способность памяти (24.8 против 17 Гбит/с)
  • На 5% выше частота процессора (2100 против 2000 МГц
Преимущества Qualcomm Snapdragon 480
  • Более новый - выпущен на 5 лет и 10 месяцев позже
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
  • Меньший размер транзистора (8 против 14 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (на 7%)
  • Набирает больше (на 12%) баллов в AnTuTu 8 – 126K vs 112K
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 7420
vs
Snapdragon 480

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 7420
112937
Snapdragon 480 +12%
126951
CPU 4908 -
GPU 9819 -
Memory 27550 -
UX 25547 -
Total score 112937 126951

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Exynos 7420
894
Snapdragon 480 +60%
1432
Image compression 61.65 Mpixels/s -
Face detection 8.56 images/s -
Speech recognition 21.15 words/s -
Machine learning 14.05 images/s -
Camera shooting 7.73 images/s -
HTML 5 1.24 Mnodes/s -
SQLite 293.4 Krows/s -

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 7420 и Snapdragon 480

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.1 ГГц – Cortex-A57
4x 1.5 ГГц – Cortex-A53		 2x 2 ГГц – Kryo 460 Gold
6x 1.8 ГГц – Kryo 460 Silver
Количество ядер 8 8
Частота 2100 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.3-A
Кэш L2 512 КБ -
Техпроцесс 14 нм 8 нм
Количество транзисторов 2 млрд. -
TDP 7 Вт 3 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-T760 MP8 Adreno 619
Архитектура Midgard Adreno 600
Частота GPU 772 МГц 825 МГц
Вычислительных блоков 8 2
Шейдерных блоков 128 128
FLOPS 302 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 1.2 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 24.8 Гбит/сек До 17 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Hexagon 686
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.0 eMMC 5.1, UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1440 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 64МП, 2x 25МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем Shannon 333 X51
Поддержка 4G LTE Cat. 6 LTE Cat. 15
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 450 Мбит/с До 800 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 210 Мбит/с
Wi-Fi 4 6
Bluetooth 4.1 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Апрель 2015 года Январь 2021 года
Класс Флагман Бюджетный
Номер модели - SM4350
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 7420 Сайт Qualcomm Snapdragon 480

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Комментарии

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