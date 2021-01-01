Exynos 7420 против Snapdragon 480
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 7420 (с графикой Mali-T760 MP8) и Qualcomm Snapdragon 480 (Adreno 619). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
21
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
11
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
42
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
25
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 7420
- На 46% выше пропускная способность памяти (24.8 против 17 Гбит/с)
- На 5% выше частота процессора (2100 против 2000 МГц
Преимущества Qualcomm Snapdragon 480
- Более новый - выпущен на 5 лет и 10 месяцев позже
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
- Меньший размер транзистора (8 против 14 нанометров)
- Выше частота графического ускорителя (на 7%)
- Набирает больше (на 12%) баллов в AnTuTu 8 – 126K vs 112K
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|CPU
|4908
|-
|GPU
|9819
|-
|Memory
|27550
|-
|UX
|25547
|-
|Total score
|112937
|126951
GeekBench 5
Single-Core Score
264
Snapdragon 480 +48%
391
Multi-Core Score
894
Snapdragon 480 +60%
1432
|Image compression
|61.65 Mpixels/s
|-
|Face detection
|8.56 images/s
|-
|Speech recognition
|21.15 words/s
|-
|Machine learning
|14.05 images/s
|-
|Camera shooting
|7.73 images/s
|-
|HTML 5
|1.24 Mnodes/s
|-
|SQLite
|293.4 Krows/s
|-
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 7420 и Snapdragon 480
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.1 ГГц – Cortex-A57
4x 1.5 ГГц – Cortex-A53
|2x 2 ГГц – Kryo 460 Gold
6x 1.8 ГГц – Kryo 460 Silver
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2100 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8.3-A
|Кэш L2
|512 КБ
|-
|Техпроцесс
|14 нм
|8 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|-
|TDP
|7 Вт
|3 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-T760 MP8
|Adreno 619
|Архитектура
|Midgard
|Adreno 600
|Частота GPU
|772 МГц
|825 МГц
|Вычислительных блоков
|8
|2
|Шейдерных блоков
|128
|128
|FLOPS
|302 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|1.2
|2.0
|Версия DirectX
|11
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR4X
|Частота памяти
|-
|2133 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 24.8 Гбит/сек
|До 17 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Hexagon 686
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.0
|eMMC 5.1, UFS 2.2
|Макс. разрешение дисплея
|2560 x 1440
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 24МП, 2x 16МП
|1x 64МП, 2x 25МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|1K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|Shannon 333
|X51
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 6
|LTE Cat. 15
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
|Скорость скачивания
|До 450 Мбит/с
|До 800 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 210 Мбит/с
|Wi-Fi
|4
|6
|Bluetooth
|4.1
|5.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Апрель 2015 года
|Январь 2021 года
|Класс
|Флагман
|Бюджетный
|Номер модели
|-
|SM4350
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 7420
|Сайт Qualcomm Snapdragon 480
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