Главная > Сравнение мобильных процессоров > Exynos 7420 vs Snapdragon 630 – что лучше?

Exynos 7420 против Snapdragon 630

Exynos 7420
Exynos 7420
VS
Snapdragon 630
Snapdragon 630

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 7420 (с графикой Mali-T760 MP8) и Qualcomm Snapdragon 630 (Adreno 508). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 7420
  • В 2.3 раза выше пропускная способность памяти (24.8 против 10.66 Гбит/с)
  • Показывает на 85% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
Преимущества Qualcomm Snapdragon 630
  • Более новый - выпущен на 2 года и 2 месяца позже
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
  • Выше частота графического ускорителя (на 10%)
  • На 5% выше частота процессора (2200 против 2100 МГц
  • Более новая версия DirectX (11.1 vs 11)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 7420
114552
Snapdragon 630 +3%
117454

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 7420 и Snapdragon 630

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.1 ГГц – Cortex-A57
4x 1.5 ГГц – Cortex-A53		 4x 2.2 ГГц – Cortex-A53
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2100 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L2 512 КБ 1 МБ
Техпроцесс 14 нм 14 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 2 млрд.
TDP 7 Вт 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-T760 MP8 Adreno 508
Архитектура Midgard Adreno 500
Частота GPU 772 МГц 850 МГц
Вычислительных блоков 8 1
Шейдерных блоков 128 96
FLOPS 302 Гфлопс 163 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 1.2 2.0
Версия DirectX 11 11.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4
Частота памяти - 1333 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 24.8 Гбит/сек До 10.66 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Hexagon 642
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.0 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1440 2048 x 1536
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 24МП, 2x 13МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем Shannon 333 X12
Поддержка 4G LTE Cat. 6 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 450 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 4 5
Bluetooth 4.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Апрель 2015 года Май 2017 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели - SDM630
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 7420 Сайт Qualcomm Snapdragon 630

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
1 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 1

Сравнения с конкурентами

1. Samsung Exynos 7420 или Qualcomm Snapdragon 730
2. Samsung Exynos 7420 или Exynos 9611
3. Samsung Exynos 7420 или Qualcomm Snapdragon 625
4. Samsung Exynos 7420 или Qualcomm Snapdragon 660
5. Samsung Exynos 7420 или Qualcomm Snapdragon 450
6. Qualcomm Snapdragon 630 или Snapdragon 730
7. Qualcomm Snapdragon 630 или Snapdragon 625
8. Qualcomm Snapdragon 630 или HiSilicon Kirin 710
9. Qualcomm Snapdragon 630 или Snapdragon 632
10. Qualcomm Snapdragon 630 или Snapdragon 636

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Snapdragon 630 с Exynos 7420, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях