Exynos 7420 против Snapdragon 630
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 7420 (с графикой Mali-T760 MP8) и Qualcomm Snapdragon 630 (Adreno 508). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
23
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
13
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
42
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
26
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 7420
- В 2.3 раза выше пропускная способность памяти (24.8 против 10.66 Гбит/с)
- Показывает на 85% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
Преимущества Qualcomm Snapdragon 630
- Более новый - выпущен на 2 года и 2 месяца позже
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
- Выше частота графического ускорителя (на 10%)
- На 5% выше частота процессора (2200 против 2100 МГц
- Более новая версия DirectX (11.1 vs 11)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 7420 +50%
264
176
Geekbench 5 (многоядерный)
890
Snapdragon 630 +12%
996
AnTuTu Benchmark 8
114552
Snapdragon 630 +3%
117454
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 7420 и Snapdragon 630
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.1 ГГц – Cortex-A57
4x 1.5 ГГц – Cortex-A53
|4x 2.2 ГГц – Cortex-A53
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2100 МГц
|2200 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L2
|512 КБ
|1 МБ
|Техпроцесс
|14 нм
|14 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|2 млрд.
|TDP
|7 Вт
|6 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-T760 MP8
|Adreno 508
|Архитектура
|Midgard
|Adreno 500
|Частота GPU
|772 МГц
|850 МГц
|Вычислительных блоков
|8
|1
|Шейдерных блоков
|128
|96
|FLOPS
|302 Гфлопс
|163 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|1.2
|2.0
|Версия DirectX
|11
|11.1
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR4
|Частота памяти
|-
|1333 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 24.8 Гбит/сек
|До 10.66 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Hexagon 642
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.0
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|2560 x 1440
|2048 x 1536
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 24МП, 2x 16МП
|1x 24МП, 2x 13МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|Shannon 333
|X12
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 6
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 450 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|4
|5
|Bluetooth
|4.1
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
Общая информация
|Дата анонса
|Апрель 2015 года
|Май 2017 года
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Номер модели
|-
|SDM630
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 7420
|Сайт Qualcomm Snapdragon 630
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