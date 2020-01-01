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Exynos 7420 против Snapdragon 632

Exynos 7420
Exynos 7420
VS
Snapdragon 632
Snapdragon 632

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 7420 (с графикой Mali-T760 MP8) и Qualcomm Snapdragon 632 (Adreno 506). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 7420
  • В 3.3 раза выше пропускная способность памяти (24.8 против 7.46 Гбит/с)
  • На 17% выше частота процессора (2100 против 1800 МГц
  • Выше частота графического ускорителя (на 19%)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 632
  • Более новый - выпущен на 3 года и 3 месяца позже
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)
  • Набирает немного больше (на 6%) баллов в AnTuTu 8 – 120K vs 113K

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 7420
893
Snapdragon 632 +19%
1064
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 7420
113713
Snapdragon 632 +6%
120542

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 7420 и Snapdragon 632

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.1 ГГц – Cortex-A57
4x 1.5 ГГц – Cortex-A53		 4x 1.8 ГГц – Kryo 250 Gold (Cortex-A73
4x 1.8 ГГц – Kryo 250 Silver (Cortex-A53)
Количество ядер 8 8
Частота 2100 МГц 1800 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 - 128 КБ
Кэш L2 512 КБ -
Техпроцесс 14 нм 14 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 2 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-T760 MP8 Adreno 506
Архитектура Midgard Adreno 500
Частота GPU 772 МГц 600-650 МГц
Ядер 8 -
Количество ALU - 96
FLOPS 302 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 1.2 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR3
Частота памяти - 933 МГц
Шина 2x 32 Бит 1x 32 Бит
Пропускная способность До 24.8 Гбит/сек До 7.46 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Hexagon 546
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.0 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1440 1920 x 1200
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 40МП, 2x 13МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV 192 кГц/24-бит, Dolby 5.1

Связь и сети

Модем Shannon 333 X9 LTE
Поддержка 4G LTE Cat. 6 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 450 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 4 5
Bluetooth 4.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Апрель 2015 года Июнь 2018 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели - SDM632
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 7420 Сайт Qualcomm Snapdragon 632

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