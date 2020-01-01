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Exynos 7420 против Snapdragon 652

Exynos 7420
Exynos 7420
VS
Snapdragon 652
Snapdragon 652

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 7420 (с графикой Mali-T760 MP8) и Qualcomm Snapdragon 652 (Adreno 510). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 7420
  • Меньший размер транзистора (14 против 28 нанометров)
  • Показывает в 2 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • На 66% выше пропускная способность памяти (24.8 против 14.9 Гбит/с)
  • Выше частота графического ускорителя (на 29%)
  • На 17% выше частота процессора (2100 против 1800 МГц
  • Набирает больше (на 14%) баллов в AnTuTu 8 – 113K vs 99K
Преимущества Qualcomm Snapdragon 652
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
  • Более новая версия DirectX (11.1 vs 11)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 7420 +14%
113713
Snapdragon 652
99413

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 7420 и Snapdragon 652

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.1 ГГц – Cortex-A57
4x 1.5 ГГц – Cortex-A53		 4x 1.8 ГГц – Cortex-A72
4x 1.4 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2100 МГц 1800 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 - 256 КБ
Кэш L2 512 КБ -
Техпроцесс 14 нм 28 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 1 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-T760 MP8 Adreno 510
Архитектура Midgard Adreno 500
Частота GPU 772 МГц 600 МГц
Ядер 8 -
Количество ALU - 128
FLOPS 302 Гфлопс 153 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 1.2 2.0
Версия DirectX 11 11.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR3
Частота памяти - 933 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 24.8 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.0 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1440 2560 x 1600
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 21МП, 2x 13МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VP8
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем Shannon 333 X8
Поддержка 4G LTE Cat. 6 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 450 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 4 5
Bluetooth 4.1 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Апрель 2015 года Февраль 2015 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели - MSM8976
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 7420 Сайт Qualcomm Snapdragon 652

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Комментарии

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