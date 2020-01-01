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Exynos 7420 против Snapdragon 720G

Exynos 7420
Exynos 7420
VS
Snapdragon 720G
Snapdragon 720G

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 7420 (с графикой Mali-T760 MP8) и Qualcomm Snapdragon 720G (Adreno 618). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 7420
  • На 78% выше пропускная способность памяти (24.8 против 13.91 Гбит/с)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 720G
  • Более новый - выпущен на 4 года и 11 месяцев позже
  • Набирает существенно больше (в 2.5 раза) баллов в AnTuTu 8 – 281K vs 114K
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
  • Меньший размер транзистора (8 против 14 нанометров)
  • Показывает на 28% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • На 10% выше частота процессора (2300 против 2100 МГц
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 7420
114552
Snapdragon 720G +145%
281004

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 7420 и Snapdragon 720G

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.1 ГГц – Cortex-A57
4x 1.5 ГГц – Cortex-A53		 2x 2.3 ГГц – Kryo 465 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 465 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 8 8
Частота 2100 МГц 2300 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.2-A
Кэш L2 512 КБ -
Кэш L3 - 1 МБ
Техпроцесс 14 нм 8 нм
Количество транзисторов 2 млрд. -
TDP 7 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-T760 MP8 Adreno 618
Архитектура Midgard Adreno 600
Частота GPU 772 МГц 750 МГц
Вычислительных блоков 8 2
Шейдерных блоков 128 128
FLOPS 302 Гфлопс 386 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 1.2 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 24.8 Гбит/сек До 13.91 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Qualcomm Hexagon 692 DSP
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.0 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1440 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 192МП, 2x 22МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV 384 kHz/32 bit

Связь и сети

Модем Shannon 333 X15
Поддержка 4G LTE Cat. 6 LTE Cat. 15
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 450 Мбит/с До 800 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 4 5
Bluetooth 4.1 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Апрель 2015 года Январь 2020 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели - SM7125
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 7420 Сайт Qualcomm Snapdragon 720G

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Комментарии

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