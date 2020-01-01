Exynos 7420 против Snapdragon 730
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 7420 (с графикой Mali-T760 MP8) и Qualcomm Snapdragon 730 (Adreno 618). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
23
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
42
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
24
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 7420
- На 78% выше пропускная способность памяти (24.8 против 13.91 Гбит/с)
- Выше частота графического ускорителя (на 54%)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 730
- Более новый - выпущен на 4 года и 1 месяц позже
- Набирает существенно больше (в 2.2 раза) баллов в AnTuTu 8 – 256K vs 114K
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
- Меньший размер транзистора (8 против 14 нанометров)
- Показывает на 28% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Более новая версия DirectX (12 vs 11)
- На 5% выше частота процессора (2200 против 2100 МГц
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
264
Snapdragon 730 +106%
544
Geekbench 5 (многоядерный)
890
Snapdragon 730 +100%
1779
AnTuTu Benchmark 8
114552
Snapdragon 730 +124%
256584
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 7420 и Snapdragon 730
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.1 ГГц – Cortex-A57
4x 1.5 ГГц – Cortex-A53
|2x 2.2 ГГц – Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2100 МГц
|2200 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L2
|512 КБ
|-
|Техпроцесс
|14 нм
|8 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|-
|TDP
|7 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-T760 MP8
|Adreno 618
|Архитектура
|Midgard
|Adreno 600
|Частота GPU
|772 МГц
|500 МГц
|Вычислительных блоков
|8
|2
|Шейдерных блоков
|128
|128
|FLOPS
|302 Гфлопс
|386 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|1.2
|2.0
|Версия DirectX
|11
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR4X
|Частота памяти
|-
|1866 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 24.8 Гбит/сек
|До 13.91 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Qualcomm Hexagon 688 DSP
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.0
|UFS 3.0
|Макс. разрешение дисплея
|2560 x 1440
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 24МП, 2x 16МП
|1x 192МП, 2x 22МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|Shannon 333
|X15
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 6
|LTE Cat. 15
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 450 Мбит/с
|До 800 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|4
|6
|Bluetooth
|4.1
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
Общая информация
|Дата анонса
|Апрель 2015 года
|Апрель 2019 года
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Номер модели
|-
|SM7150-AA
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 7420
|Сайт Qualcomm Snapdragon 730
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