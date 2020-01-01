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Exynos 7420 против Snapdragon 801

Exynos 7420
Exynos 7420
VS
Snapdragon 801
Snapdragon 801

Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 7420 (Mali-T760 MP8) с его более старым соперником в лице 4-ядерного Qualcomm Snapdragon 801 (Adreno 330). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 7420
  • Более новый - выпущен на 1 год и 1 месяц позже
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Меньший размер транзистора (14 против 28 нанометров)
  • Показывает в 2 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (на 84%) баллов в AnTuTu 8 – 114K vs 62K
  • На 66% выше пропускная способность памяти (24.8 против 14.9 Гбит/с)
  • Выше частота графического ускорителя (на 34%)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 801
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
  • На 19% выше частота процессора (2500 против 2100 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 7420 +84%
114552
Snapdragon 801
62293

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 7420 и Snapdragon 801

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.1 ГГц – Cortex-A57
4x 1.5 ГГц – Cortex-A53		 4x 2.5 ГГц – Krait
Количество ядер 8 4
Частота 2100 МГц 2500 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 - 128 КБ
Кэш L2 512 КБ 2 МБ
Техпроцесс 14 нм 28 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 1 млрд.
TDP 7 Вт 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-T760 MP8 Adreno 330
Архитектура Midgard Adreno 300
Частота GPU 772 МГц 578 МГц
Вычислительных блоков 8 1
Шейдерных блоков 128 128
FLOPS 302 Гфлопс 148 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 1.2 1.2
Версия DirectX 11 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR3
Частота памяти - 1866 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 24.8 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.0 eMMC 5.0
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1440 2560 x 2048
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 21МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем Shannon 333 -
Поддержка 4G LTE Cat. 6 LTE Cat. 5
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 450 Мбит/с До 150 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 4 5
Bluetooth 4.1 4.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Апрель 2015 года Февраль 2014 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели - MSM8974AC
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 7420 Сайт Qualcomm Snapdragon 801

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Комментарии

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