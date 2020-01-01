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Exynos 7420 против Snapdragon 820

Exynos 7420
Exynos 7420
VS
Snapdragon 820
Snapdragon 820

Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 7420 (Mali-T760 MP8) с его более новым соперником в лице 4-ядерного Qualcomm Snapdragon 820 (Adreno 530). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 7420
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Выше частота графического ускорителя (на 24%)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 820
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
  • Показывает на 65% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Более новый - выпущен на 7 месяцев позже
  • На 20% выше пропускная способность памяти (29.8 против 24.8 Гбит/с)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 7420 и Snapdragon 820

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.1 ГГц – Cortex-A57
4x 1.5 ГГц – Cortex-A53		 2x 2.15 ГГц – Kryo
2x 1.593 ГГц – Kryo
Количество ядер 8 4
Частота 2100 МГц 2150 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L2 512 КБ -
Техпроцесс 14 нм 14 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 2 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-T760 MP8 Adreno 530
Архитектура Midgard Adreno 500
Частота GPU 772 МГц 624 МГц
Ядер 8 -
Количество ALU - 256
FLOPS 302 Гфлопс 498 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 1.2 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4
Частота памяти - 1866 МГц
Шина 2x 32 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 24.8 Гбит/сек До 29.8 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Hexagon 680
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.0 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1440 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 28МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем Shannon 333 X12
Поддержка 4G LTE Cat. 6 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 450 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 4 5
Bluetooth 4.1 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Апрель 2015 года Ноябрь 2015 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели - MSM8996
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 7420 Сайт Qualcomm Snapdragon 820

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2 (33.3%)
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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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