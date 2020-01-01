Exynos 7420 против Snapdragon 820
Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 7420 (Mali-T760 MP8) с его более новым соперником в лице 4-ядерного Qualcomm Snapdragon 820 (Adreno 530). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
25
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
42
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
34
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 7420
- Имеет на 4 ядра больше
- Выше частота графического ускорителя (на 24%)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 820
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
- Показывает на 65% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Более новый - выпущен на 7 месяцев позже
- На 20% выше пропускная способность памяти (29.8 против 24.8 Гбит/с)
- Более новая версия DirectX (12 vs 11)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
262
Snapdragon 820 +24%
324
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 7420 +10%
893
809
AnTuTu Benchmark 8
113713
н/д
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.1 ГГц – Cortex-A57
4x 1.5 ГГц – Cortex-A53
|2x 2.15 ГГц – Kryo
2x 1.593 ГГц – Kryo
|Количество ядер
|8
|4
|Частота
|2100 МГц
|2150 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L2
|512 КБ
|-
|Техпроцесс
|14 нм
|14 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|2 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-T760 MP8
|Adreno 530
|Архитектура
|Midgard
|Adreno 500
|Частота GPU
|772 МГц
|624 МГц
|Ядер
|8
|-
|Количество ALU
|-
|256
|FLOPS
|302 Гфлопс
|498 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|1.2
|2.0
|Версия DirectX
|11
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR4
|Частота памяти
|-
|1866 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 24.8 Гбит/сек
|До 29.8 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Hexagon 680
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.0
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|2560 x 1440
|3840 x 2160
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 24МП, 2x 16МП
|1x 28МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|Shannon 333
|X12
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 6
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 450 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|4
|5
|Bluetooth
|4.1
|4.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
Общая информация
|Дата анонса
|Апрель 2015 года
|Ноябрь 2015 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Номер модели
|-
|MSM8996
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 7420
|Сайт Qualcomm Snapdragon 820
Опрос
4 (66.7%)
2 (33.3%)
Всего проголосовало: 6
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