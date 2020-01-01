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Exynos 7420 против Snapdragon 821

Exynos 7420
Exynos 7420
VS
Snapdragon 821
Snapdragon 821

Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 7420 (Mali-T760 MP8) с его более новым соперником в лице 4-ядерного Qualcomm Snapdragon 821 (Adreno 530). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 7420
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Выше частота графического ускорителя (на 18%)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 821
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
  • Более новый - выпущен на 1 год и 4 месяца позже
  • Показывает на 72% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (на 55%) баллов в AnTuTu 8 – 175K vs 113K
  • На 20% выше пропускная способность памяти (29.8 против 24.8 Гбит/с)
  • На 12% выше частота процессора (2342 против 2100 МГц
  • Более новая версия DirectX (11.2 vs 11)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 7420
113713
Snapdragon 821 +55%
175868

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 7420 и Snapdragon 821

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.1 ГГц – Cortex-A57
4x 1.5 ГГц – Cortex-A53		 2x 2.342 ГГц – Kryo
2x 1.6 ГГц – Kryo
Количество ядер 8 4
Частота 2100 МГц 2342 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 - 64 КБ
Кэш L2 512 КБ 3 МБ
Техпроцесс 14 нм 14 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 2 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-T760 MP8 Adreno 530
Архитектура Midgard Adreno 500
Частота GPU 772 МГц 653 МГц
Ядер 8 -
Количество ALU - 256
FLOPS 302 Гфлопс 519 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 1.2 2.0
Версия DirectX 11 11.2

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4
Частота памяти - 1866 МГц
Шина 2x 32 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 24.8 Гбит/сек До 29.8 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Hexagon 680
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.0 eMMC 5.1, UFS 2.0
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1440 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 28МП, 2x 13МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV 192 кГц/24 бит

Связь и сети

Модем Shannon 333 X12
Поддержка 4G LTE Cat. 6 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 450 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 4 5
Bluetooth 4.1 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Апрель 2015 года Июль 2016 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели - MSM8996 Pro
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 7420 Сайт Qualcomm Snapdragon 821

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Сравнения с конкурентами

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