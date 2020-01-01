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Exynos 7570 против Kirin 655

Exynos 7570
Exynos 7570
VS
Kirin 655
Kirin 655

Мы сравнили 4-ядерный Samsung Exynos 7570 (Mali T-720 MP2) с его более новым соперником в лице 8-ядерного HiSilicon Kirin 655 (Mali-T830 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 7570
  • Меньший размер транзистора (14 против 16 нанометров)
Преимущества HiSilicon Kirin 655
  • Имеет на 4 ядра больше
  • На 51% выше частота процессора (2120 против 1400 МГц
  • Выше частота графического ускорителя (на 38%)
  • Набирает больше (на 16%) баллов в AnTuTu 8 – 66K vs 57K

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 7570
109
Kirin 655 +59%
173
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 7570
364
Kirin 655 +134%
850
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 7570
57324
Kirin 655 +16%
66542

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 7570 и Kirin 655

Центральный процессор

Архитектура 4x 1.4 ГГц – Cortex-A53 4x 2.12 ГГц – Cortex-A53
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 4 8
Частота 1400 МГц 2120 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 14 нм 16 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 4 млрд.
TDP 4 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali T-720 MP2 Mali-T830 MP2
Архитектура Midgard Midgard
Частота GPU 650 МГц 900 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 16 32
FLOPS 36 Гфлопс 40 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 1.2 1.2
Версия DirectX 11 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 800 МГц 933 МГц
Шина 1x 32 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 7.46 Гбит/сек -
Объем До 4 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.0 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 1363 x 1280 1920 x 1200
Макс. разрешение фотокамеры 1x 13МП 1x 21МП, 2x 13МП
Запись видео 1K при 30FPS 1K при 60FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 5 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 150 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 50 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 4 4
Bluetooth 4.2 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Август 2016 года Декабрь 2016 года
Класс Бюджетный Средний класс
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 7570 -

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Комментарии

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