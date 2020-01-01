Exynos 7570 против Kirin 659
Мы сравнили 4-ядерный Samsung Exynos 7570 (Mali T-720 MP2) с его более новым соперником в лице 8-ядерного HiSilicon Kirin 659 (Mali-T830 MP2 ). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
12
23
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
47
43
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
27
33
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 7570
- Меньший размер транзистора (14 против 16 нанометров)
Преимущества HiSilicon Kirin 659
- Имеет на 4 ядра больше
- На 69% выше частота процессора (2360 против 1400 МГц
- Выше частота графического ускорителя (на 38%)
- Показывает на 14% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
Тесты в бенчмарках
AnTuTu Benchmark 7
46452
Kirin 659 +65%
76609
Geekbench 5 (одноядерный)
194
Geekbench 5 (многоядерный)
894
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 1.4 ГГц – Cortex-A53
|4x 2.36 ГГц – Cortex-A53
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|4
|8
|Частота
|1400 МГц
|2360 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|14 нм
|16 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|4 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali T-720 MP2
|Mali-T830 MP2
|Архитектура
|Midgard
|Midgard
|Частота GPU
|650 МГц
|900 МГц
|Ядер
|2
|2
|FLOPS
|36 Гфлопс
|41 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|1.2
|1.2
|Версия DirectX
|11
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR3
|Частота памяти
|800 МГц
|933 МГц
|Шина
|1x 32 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 7.46 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 4 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.0
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|1363 x 1280
|1920 x 1200
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 13МП
|1x 21МП, 2x 13МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|1K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 30FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 5
|LTE Cat. 6
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 150 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 50 Мбит/с
|До 50 Мбит/с
|Wi-Fi
|4
|4
|Bluetooth
|4.2
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou
Общая информация
|Дата анонса
|Август 2016 года
|Январь 2017 года
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 7570
|-
Опрос
0 (0%)
2 (100%)
Всего проголосовало: 2
Сравнения с конкурентами
- Qualcomm Snapdragon 430 против Samsung Exynos 7570
- Qualcomm Snapdragon 450 против Samsung Exynos 7570
- Samsung Exynos 7880 против Samsung Exynos 7570
- HiSilicon Kirin 710 против HiSilicon Kirin 659
- Qualcomm Snapdragon 665 против HiSilicon Kirin 659
- Qualcomm Snapdragon 660 против HiSilicon Kirin 659
- Qualcomm Snapdragon 430 против HiSilicon Kirin 659