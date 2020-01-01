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Exynos 7570 против Helio G25

Exynos 7570
Exynos 7570
VS
Helio G25
Helio G25

Мы сравнили 4-ядерный Samsung Exynos 7570 (Mali T-720 MP2) с его более новым соперником в лице 8-ядерного MediaTek Helio G25 (IMG PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio G25
  • Более новый - выпущен на 3 года и 11 месяцев позже
  • Имеет на 4 ядра больше
  • В 2 раза выше пропускная способность памяти (14.9 против 7.46 Гбит/с)
  • Набирает существенно больше (на 58%) баллов в AnTuTu 8 – 90K vs 57K
  • На 43% выше частота процессора (2000 против 1400 МГц
  • Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
  • Показывает на 16% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 7570
109
Helio G25 +24%
135
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 7570
364
Helio G25 +29%
471
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 7570
57324
Helio G25 +58%
90289

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 7570 и Helio G25

Центральный процессор

Архитектура 4x 1.4 ГГц – Cortex-A53 8x 2 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 4 8
Частота 1400 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 14 нм 12 нм
Количество транзисторов 2 млрд. -
TDP 4 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali T-720 MP2 IMG PowerVR GE8320
Архитектура Midgard Rogue
Частота GPU 650 МГц 650 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 16 64
FLOPS 36 Гфлопс 41.8 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 1.2 1.2
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 800 МГц 1600 МГц
Шина 1x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 7.46 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.0 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 1363 x 1280 2400 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 13МП 1x 21МП, 2x 13МП
Запись видео 1K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 5 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 150 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 50 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 4 5
Bluetooth 4.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Август 2016 года Июнь 2020 года
Класс Бюджетный Бюджетный
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 7570 Сайт MediaTek Helio G25

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Комментарии

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