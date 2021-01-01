Exynos 7570 против Helio G35
Мы сравнили 4-ядерный Samsung Exynos 7570 (Mali T-720 MP2) с его более новым соперником в лице 8-ядерного MediaTek Helio G35 (IMG PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
10
20
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
45
60
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
23
26
Основные отличия
Преимущества MediaTek Helio G35
- Более новый - выпущен на 3 года и 11 месяцев позже
- Имеет на 4 ядра больше
- В 2 раза выше пропускная способность памяти (14.9 против 7.46 Гбит/с)
- На 64% выше частота процессора (2300 против 1400 МГц)
- Показывает на 51% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
- Лучшая архитектура набора команд
- Выше частота графического ускорителя (на 5%)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|-
|38954
|GPU
|-
|16847
|Memory
|-
|26654
|UX
|-
|40547
|Total score
|-
|123795
GeekBench 5
Single-Core Score
108
Helio G35 +63%
176
Multi-Core Score
362
Helio G35 +177%
1003
|Image compression
|17.25 Mpixels/s
|27.3 Mpixels/s
|Face detection
|3.49 images/s
|4.3 images/s
|Speech recognition
|9.24 words/s
|9.73 words/s
|Machine learning
|4.51 images/s
|6.17 images/s
|Camera shooting
|1.99 images/s
|2.88 images/s
|HTML 5
|0.4 Mnodes/s
|0.6 Mnodes/s
|SQLite
|107.7 Krows/s
|137.2 Krows/s
Игры
|PUBG Mobile
|-
|23 FPS
[Low]
|Call of Duty: Mobile
|-
|29 FPS
[Medium]
|Shadowgun Legends
|-
|30 FPS
[Low]
|World of Tanks Blitz
|-
|43 FPS
[Low]
|Mobile Legends: Bang Bang
|-
|29 FPS
[Low]
|Смартфон
|-
|Xiaomi Poco C3
720 x 1600
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 7570 и Helio G35
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 1.4 ГГц – Cortex-A53
|8x 2.3 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|4
|8
|Частота
|1400 МГц
|2300 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|14 нм
|12 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|-
|TDP
|4 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali T-720 MP2
|IMG PowerVR GE8320
|Архитектура
|Midgard
|Rogue
|Частота GPU
|650 МГц
|680 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|2
|Шейдерных блоков
|16
|32
|FLOPS
|36 Гфлопс
|54.4 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|1.2
|1.2
|Версия DirectX
|11
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR4X
|Частота памяти
|800 МГц
|1600 МГц
|Шина
|1x 32 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 7.46 Гбит/сек
|До 14.9 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
|До 6 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.0
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|1363 x 1280
|2400 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 13МП
|1x 25МП, 2x 16МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 30FPS
|1080p при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265, AV1
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 5
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 150 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 50 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|4
|5
|Bluetooth
|4.2
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Общая информация
|Дата анонса
|Август 2016 года
|Июнь 2020 года
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Номер модели
|-
|MT6765G
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 7570
|Сайт MediaTek Helio G35
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