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Exynos 7570 против Helio G35

Exynos 7570
VS
Helio G35
Exynos 7570
Helio G35

Мы сравнили 4-ядерный Samsung Exynos 7570 (Mali T-720 MP2) с его более новым соперником в лице 8-ядерного MediaTek Helio G35 (IMG PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio G35
  • Более новый - выпущен на 3 года и 11 месяцев позже
  • Имеет на 4 ядра больше
  • В 2 раза выше пропускная способность памяти (14.9 против 7.46 Гбит/с)
  • На 64% выше частота процессора (2300 против 1400 МГц)
  • Показывает на 51% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
  • Лучшая архитектура набора команд
  • Выше частота графического ускорителя (на 5%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 7570
vs
Helio G35

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 7570
н/д
Helio G35
123795
CPU - 38954
GPU - 16847
Memory - 26654
UX - 40547
Total score - 123795
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Exynos 7570
108
Helio G35 +63%
176
Multi-Core Score
Exynos 7570
362
Helio G35 +177%
1003
Image compression 17.25 Mpixels/s 27.3 Mpixels/s
Face detection 3.49 images/s 4.3 images/s
Speech recognition 9.24 words/s 9.73 words/s
Machine learning 4.51 images/s 6.17 images/s
Camera shooting 1.99 images/s 2.88 images/s
HTML 5 0.4 Mnodes/s 0.6 Mnodes/s
SQLite 107.7 Krows/s 137.2 Krows/s

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 23 FPS
[Low]
Call of Duty: Mobile - 29 FPS
[Medium]
Shadowgun Legends - 30 FPS
[Low]
World of Tanks Blitz - 43 FPS
[Low]
Mobile Legends: Bang Bang - 29 FPS
[Low]
Смартфон - Xiaomi Poco C3
720 x 1600
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 7570 и Helio G35

Центральный процессор

Архитектура 4x 1.4 ГГц – Cortex-A53 8x 2.3 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 4 8
Частота 1400 МГц 2300 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 14 нм 12 нм
Количество транзисторов 2 млрд. -
TDP 4 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali T-720 MP2 IMG PowerVR GE8320
Архитектура Midgard Rogue
Частота GPU 650 МГц 680 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 16 32
FLOPS 36 Гфлопс 54.4 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 1.2 1.2
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 800 МГц 1600 МГц
Шина 1x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 7.46 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.0 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 1363 x 1280 2400 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 13МП 1x 25МП, 2x 16МП
Запись видео 1K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, AV1
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 5 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 150 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 50 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 4 5
Bluetooth 4.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Август 2016 года Июнь 2020 года
Класс Бюджетный Бюджетный
Номер модели - MT6765G
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 7570 Сайт MediaTek Helio G35

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Комментарии

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