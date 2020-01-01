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Exynos 7570 против Helio P22

Exynos 7570
Exynos 7570
VS
Helio P22
Helio P22

Мы сравнили 4-ядерный Samsung Exynos 7570 (Mali T-720 MP2) с его более новым соперником в лице 8-ядерного MediaTek Helio P22 (PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio P22
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Более новый - выпущен на 1 год и 9 месяцев позже
  • На 43% выше частота процессора (2000 против 1400 МГц
  • Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
  • Показывает на 14% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 4 (одноядерный)
Exynos 7570
641
Helio P22 +23%
788
Geekbench 4 (многоядерный)
Exynos 7570
1938
Helio P22 +78%
3446
AnTuTu Benchmark 7
Exynos 7570
46452
Helio P22 +65%
76843

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 7570 и Helio P22

Центральный процессор

Архитектура 4x 1.4 ГГц – Cortex-A53 8x 2 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 4 8
Частота 1400 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 14 нм 12 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 5.5 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali T-720 MP2 PowerVR GE8320
Архитектура Midgard Rogue
Частота GPU 650 МГц 650 МГц
Ядер 2 2
FLOPS 36 Гфлопс 41 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 1.2 1.2
Версия DirectX 11 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 800 МГц 1600 МГц
Шина 1x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 7.46 Гбит/сек -
Объем До 4 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет CorePilot
Тип накопителя eMMC 5.0 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 1363 x 1280 1600 x 720
Макс. разрешение фотокамеры 1x 13МП 1x 21МП, 2x 13МП
Запись видео 1K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 5 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 150 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 50 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 4 5
Bluetooth 4.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Август 2016 года Май 2018 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели - MT6762R
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 7570 Сайт MediaTek Helio P22

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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