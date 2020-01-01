Exynos 7570 против Helio P22
Мы сравнили 4-ядерный Samsung Exynos 7570 (Mali T-720 MP2) с его более новым соперником в лице 8-ядерного MediaTek Helio P22 (PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
12
21
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
47
50
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
27
34
Основные отличия
Преимущества MediaTek Helio P22
- Имеет на 4 ядра больше
- Более новый - выпущен на 1 год и 9 месяцев позже
- На 43% выше частота процессора (2000 против 1400 МГц
- Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
- Показывает на 14% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
Тесты в бенчмарках
Geekbench 4 (одноядерный)
641
Helio P22 +23%
788
Geekbench 4 (многоядерный)
1938
Helio P22 +78%
3446
AnTuTu Benchmark 7
46452
Helio P22 +65%
76843
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 1.4 ГГц – Cortex-A53
|8x 2 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|4
|8
|Частота
|1400 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|14 нм
|12 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|5.5 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali T-720 MP2
|PowerVR GE8320
|Архитектура
|Midgard
|Rogue
|Частота GPU
|650 МГц
|650 МГц
|Ядер
|2
|2
|FLOPS
|36 Гфлопс
|41 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|1.2
|1.2
|Версия DirectX
|11
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR4X
|Частота памяти
|800 МГц
|1600 МГц
|Шина
|1x 32 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 7.46 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 4 ГБ
|До 6 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|CorePilot
|Тип накопителя
|eMMC 5.0
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|1363 x 1280
|1600 x 720
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 13МП
|1x 21МП, 2x 13МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 30FPS
|1080p при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 5
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 150 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 50 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|4
|5
|Bluetooth
|4.2
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Август 2016 года
|Май 2018 года
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Номер модели
|-
|MT6762R
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 7570
|Сайт MediaTek Helio P22
Опрос
2 (25%)
6 (75%)
Всего проголосовало: 8
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