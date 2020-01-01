Exynos 7570 против Helio P23
Мы сравнили 4-ядерный Samsung Exynos 7570 (Mali T-720 MP2) с его более новым соперником в лице 8-ядерного MediaTek Helio P23 (Mali-G71 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
10
19
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
13
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
47
41
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
19
24
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 7570
- Меньший размер транзистора (14 против 16 нанометров)
Преимущества MediaTek Helio P23
- Имеет на 4 ядра больше
- В 2 раза выше пропускная способность памяти (14.93 против 7.46 Гбит/с)
- Набирает существенно больше (на 80%) баллов в AnTuTu 8 – 103K vs 57K
- На 64% выше частота процессора (2300 против 1400 МГц
- Показывает на 37% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Более новый - выпущен на 1 год позже
- Выше частота графического ускорителя (на 18%)
- Более новая версия DirectX (11.1 vs 11)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
109
Helio P23 +40%
153
Geekbench 5 (многоядерный)
364
Helio P23 +136%
859
AnTuTu Benchmark 8
57324
Helio P23 +80%
103316
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 7570 и Helio P23
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 1.4 ГГц – Cortex-A53
|4x 1.65 ГГц – Cortex-A53
4x 2.3 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|4
|8
|Частота
|1400 МГц
|2300 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|14 нм
|16 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|-
|TDP
|4 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali T-720 MP2
|Mali-G71 MP2
|Архитектура
|Midgard
|Bifrost
|Частота GPU
|650 МГц
|770 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|2
|Шейдерных блоков
|16
|32
|FLOPS
|36 Гфлопс
|49.4 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|1.2
|2.0
|Версия DirectX
|11
|11.1
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR4X
|Частота памяти
|800 МГц
|1500 МГц
|Шина
|1x 32 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 7.46 Гбит/сек
|До 14.93 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
|До 6 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.0
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|1363 x 1280
|2160 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 13МП
|1x 24МП, 2x 13МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 30FPS
|1080p при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 5
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 150 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 50 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|4
|4
|Bluetooth
|4.2
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Общая информация
|Дата анонса
|Август 2016 года
|Август 2017 года
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Номер модели
|-
|MT6763V/CT
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 7570
|Сайт MediaTek Helio P23
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