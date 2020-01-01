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Exynos 7570 против Helio P35

Exynos 7570
Exynos 7570
VS
Helio P35
Helio P35

Мы сравнили 4-ядерный Samsung Exynos 7570 (Mali T-720 MP2) с его более новым соперником в лице 8-ядерного MediaTek Helio P35 (IMG PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio P35
  • Имеет на 4 ядра больше
  • В 2 раза выше пропускная способность памяти (14.9 против 7.46 Гбит/с)
  • Более новый - выпущен на 2 года и 4 месяца позже
  • Набирает существенно больше (на 71%) баллов в AnTuTu 8 – 98K vs 57K
  • На 64% выше частота процессора (2300 против 1400 МГц
  • Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
  • Показывает на 24% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)
  • Выше частота графического ускорителя (на 5%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 7570
109
Helio P35 +56%
170
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 7570
364
Helio P35 +169%
978
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 7570
57324
Helio P35 +71%
98266

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 7570 и Helio P35

Центральный процессор

Архитектура 4x 1.4 ГГц – Cortex-A53 8x 2.3 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 4 8
Частота 1400 МГц 2300 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 14 нм 12 нм
Количество транзисторов 2 млрд. -
TDP 4 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali T-720 MP2 IMG PowerVR GE8320
Архитектура Midgard Rogue
Частота GPU 650 МГц 680 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 16 64
FLOPS 36 Гфлопс 44.8 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 1.2 1.2
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 800 МГц 1600 МГц
Шина 1x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 7.46 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.0 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 1363 x 1280 2400 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 13МП 1x 25МП, 2x 16МП
Запись видео 1K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 5 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 150 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 50 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 4 5
Bluetooth 4.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Август 2016 года Декабрь 2018 года
Класс Бюджетный Бюджетный
Номер модели - MT6765
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 7570 Сайт MediaTek Helio P35

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Комментарии

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