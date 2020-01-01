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Exynos 7570 против Helio X20

Exynos 7570
Exynos 7570
VS
Helio X20
Helio X20

Мы сравнили 4-ядерный Samsung Exynos 7570 (Mali T-720 MP2) с его более старым соперником в лице 10-ядерного MediaTek Helio X20 (Mali-T880 MP4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 7570
  • Более новый - выпущен на 1 год и 4 месяца позже
  • Меньший размер транзистора (14 против 20 нанометров)
Преимущества MediaTek Helio X20
  • Показывает в 3.4 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Имеет на 6 ядер больше
  • На 72% выше пропускная способность памяти (12.8 против 7.46 Гбит/с)
  • Набирает существенно больше (на 63%) баллов в AnTuTu 8 – 93K vs 57K
  • На 50% выше частота процессора (2100 против 1400 МГц
  • Выше частота графического ускорителя (на 20%)
  • Более новая версия DirectX (11.2 vs 11)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 7570
109
Helio X20 +143%
265
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 7570
364
Helio X20 +124%
815
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 7570
57324
Helio X20 +63%
93425

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 7570 и Helio X20

Центральный процессор

Архитектура 4x 1.4 ГГц – Cortex-A53 2x 2.1 ГГц – Cortex-A72
4x 1.85 ГГц – Cortex-A53
4x 1.4 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 4 10
Частота 1400 МГц 2100 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 14 нм 20 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 3 млрд.
TDP 4 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali T-720 MP2 Mali-T880 MP4
Архитектура Midgard Midgard
Частота GPU 650 МГц 780 МГц
Вычислительных блоков 2 4
Шейдерных блоков 16 64
FLOPS 36 Гфлопс 122 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 1.2 1.2
Версия DirectX 11 11.2

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 800 МГц 933 МГц
Шина 1x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 7.46 Гбит/сек До 12.8 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.0 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 1363 x 1280 2560 x 1600
Макс. разрешение фотокамеры 1x 13МП 1x 25МП
Запись видео 1K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 5 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 150 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 50 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 4 5
Bluetooth 4.2 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Август 2016 года Май 2015 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели - MT6797
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 7570 Сайт MediaTek Helio X20

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Комментарии

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