Exynos 7570 против MediaTek MT6737
Мы сравнили два 4-ядерных процессора: Samsung Exynos 7570 (с графикой Mali T-720 MP2) и MediaTek MT6737 (Mali-T720 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
47
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
19
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 7570
- Меньший размер транзистора (14 против 28 нанометров)
- На 52% выше пропускная способность памяти (7.46 против 4.9 Гбит/с)
- Набирает больше (на 38%) баллов в AnTuTu 8 – 57K vs 41K
- Более новый - выпущен на 8 месяцев позже
- На 8% выше частота процессора (1400 против 1300 МГц
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
109
MediaTek MT6737 +18%
129
Geekbench 5 (многоядерный)
364
MediaTek MT6737 +20%
435
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 7570 +38%
57324
41657
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 7570 и MediaTek MT6737
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 1.4 ГГц – Cortex-A53
|4x 1.3 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|4
|4
|Частота
|1400 МГц
|1300 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|14 нм
|28 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|1 млрд.
|TDP
|4 Вт
|7 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali T-720 MP2
|Mali-T720 MP2
|Архитектура
|Midgard
|Midgard
|Частота GPU
|650 МГц
|500-650 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|2
|Шейдерных блоков
|16
|32
|FLOPS
|36 Гфлопс
|34 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|-
|Версия OpenCL
|1.2
|1.2
|Версия DirectX
|11
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR3
|Частота памяти
|800 МГц
|640 МГц
|Шина
|1x 32 Бит
|1x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 7.46 Гбит/сек
|До 4.9 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
|До 3 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.0
|eMMC 5.0
|Макс. разрешение дисплея
|1363 x 1280
|1280 x 720
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 13МП
|1x 13МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 30FPS
|1080p при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|-
|MT6169
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 5
|LTE Cat. 5
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 50 Мбит/с
|До 50 Мбит/с
|Wi-Fi
|4
|4
|Bluetooth
|4.2
|4.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS
Общая информация
|Дата анонса
|Август 2016 года
|Январь 2016 года
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Номер модели
|-
|MT6737
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 7570
|Сайт MediaTek MT6737
Опрос
5 (71.4%)
2 (28.6%)
Всего проголосовало: 7