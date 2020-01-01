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Exynos 7570 против MediaTek MT6737

Exynos 7570
Exynos 7570
VS
MediaTek MT6737
MediaTek MT6737

Мы сравнили два 4-ядерных процессора: Samsung Exynos 7570 (с графикой Mali T-720 MP2) и MediaTek MT6737 (Mali-T720 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 7570
  • Меньший размер транзистора (14 против 28 нанометров)
  • На 52% выше пропускная способность памяти (7.46 против 4.9 Гбит/с)
  • Набирает больше (на 38%) баллов в AnTuTu 8 – 57K vs 41K
  • Более новый - выпущен на 8 месяцев позже
  • На 8% выше частота процессора (1400 против 1300 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 7570 +38%
57324
MediaTek MT6737
41657

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 7570 и MediaTek MT6737

Центральный процессор

Архитектура 4x 1.4 ГГц – Cortex-A53 4x 1.3 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 4 4
Частота 1400 МГц 1300 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 14 нм 28 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 1 млрд.
TDP 4 Вт 7 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali T-720 MP2 Mali-T720 MP2
Архитектура Midgard Midgard
Частота GPU 650 МГц 500-650 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 16 32
FLOPS 36 Гфлопс 34 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 -
Версия OpenCL 1.2 1.2
Версия DirectX 11 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 800 МГц 640 МГц
Шина 1x 32 Бит 1x 32 Бит
Пропускная способность До 7.46 Гбит/сек До 4.9 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 3 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.0 eMMC 5.0
Макс. разрешение дисплея 1363 x 1280 1280 x 720
Макс. разрешение фотокамеры 1x 13МП 1x 13МП
Запись видео 1K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - MT6169
Поддержка 4G LTE Cat. 5 LTE Cat. 5
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Скорость загрузки До 50 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 4 4
Bluetooth 4.2 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS

Общая информация

Дата анонса Август 2016 года Январь 2016 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели - MT6737
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 7570 Сайт MediaTek MT6737

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Комментарии

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