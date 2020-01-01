Exynos 7570 против MediaTek MT6739
Мы сравнили два 4-ядерных процессора: Samsung Exynos 7570 (с графикой Mali T-720 MP2) и MediaTek MT6739 (PowerVR GE8100). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
12
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
47
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
26
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 7570
- Меньший размер транзистора (14 против 28 нанометров)
- Показывает на 71% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- На 17% выше пропускная способность памяти (7.46 против 6.4 Гбит/с)
- Выше частота графического ускорителя (на 14%)
- Более новая версия DirectX (11 vs 10)
Преимущества MediaTek MT6739
- Более новый - выпущен на 1 год и 1 месяц позже
- На 7% выше частота процессора (1500 против 1400 МГц
Тесты в бенчмарках
Geekbench 4 (одноядерный)
641
MediaTek MT6739 +4%
668
Geekbench 4 (многоядерный)
Exynos 7570 +7%
1938
1804
AnTuTu Benchmark 7
46452
MediaTek MT6739 +7%
49680
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 1.4 ГГц – Cortex-A53
|4x 1.5 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|4
|4
|Частота
|1400 МГц
|1500 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|14 нм
|28 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|1 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali T-720 MP2
|PowerVR GE8100
|Архитектура
|Midgard
|Rogue
|Частота GPU
|650 МГц
|570 МГц
|Ядер
|2
|-
|FLOPS
|36 Гфлопс
|21 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|1.2
|1.2
|Версия DirectX
|11
|10
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR3
|Частота памяти
|800 МГц
|667 МГц
|Шина
|1x 32 Бит
|1x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 7.46 Гбит/сек
|До 6.4 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
|До 3 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.0
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|1363 x 1280
|1440 x 720
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 13МП
|1x 13МП, 2x 8МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 30FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|-
|MT6177M
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 5
|LTE Cat. 5
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 50 Мбит/с
|До 50 Мбит/с
|Wi-Fi
|4
|5
|Bluetooth
|4.2
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Август 2016 года
|Сентябрь 2017 года
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Номер модели
|-
|MT6739
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 7570
|Сайт MediaTek MT6739
Опрос
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