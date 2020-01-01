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Exynos 7570 против MediaTek MT6739

Exynos 7570
Exynos 7570
VS
MediaTek MT6739
MediaTek MT6739

Мы сравнили два 4-ядерных процессора: Samsung Exynos 7570 (с графикой Mali T-720 MP2) и MediaTek MT6739 (PowerVR GE8100). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 7570
  • Меньший размер транзистора (14 против 28 нанометров)
  • Показывает на 71% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • На 17% выше пропускная способность памяти (7.46 против 6.4 Гбит/с)
  • Выше частота графического ускорителя (на 14%)
  • Более новая версия DirectX (11 vs 10)
Преимущества MediaTek MT6739
  • Более новый - выпущен на 1 год и 1 месяц позже
  • На 7% выше частота процессора (1500 против 1400 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 4 (одноядерный)
Geekbench 4 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 7
Exynos 7570
46452
MediaTek MT6739 +7%
49680

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 7570 и MediaTek MT6739

Центральный процессор

Архитектура 4x 1.4 ГГц – Cortex-A53 4x 1.5 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 4 4
Частота 1400 МГц 1500 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 14 нм 28 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 1 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali T-720 MP2 PowerVR GE8100
Архитектура Midgard Rogue
Частота GPU 650 МГц 570 МГц
Ядер 2 -
FLOPS 36 Гфлопс 21 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 1.2 1.2
Версия DirectX 11 10

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 800 МГц 667 МГц
Шина 1x 32 Бит 1x 32 Бит
Пропускная способность До 7.46 Гбит/сек До 6.4 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 3 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.0 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 1363 x 1280 1440 x 720
Макс. разрешение фотокамеры 1x 13МП 1x 13МП, 2x 8МП
Запись видео 1K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - MT6177M
Поддержка 4G LTE Cat. 5 LTE Cat. 5
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Скорость загрузки До 50 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 4 5
Bluetooth 4.2 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Август 2016 года Сентябрь 2017 года
Класс Бюджетный Бюджетный
Номер модели - MT6739
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 7570 Сайт MediaTek MT6739

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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