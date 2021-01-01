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Exynos 7570 против MediaTek MT6750

Exynos 7570
VS
MediaTek MT6750
Exynos 7570
MediaTek MT6750

Мы сравнили 4-ядерный Samsung Exynos 7570 (Mali T-720 MP2) с его более старым соперником в лице 8-ядерного MediaTek MT6750 (Mali-T860 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 7570
  • Меньший размер транзистора (14 против 28 нанометров)
  • Показывает на 50% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Выше частота графического ускорителя (на 25%)
  • На 8% выше пропускная способность памяти (7.46 против 6.9 Гбит/с)
Преимущества MediaTek MT6750
  • Имеет на 4 ядра больше
  • На 7% выше частота процессора (1500 против 1400 МГц)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 7570
vs
MediaTek MT6750

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
CPU 26311 -
Memory 20220 -
UX 9577 -
Total score 56349 -
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Image compression 17.25 Mpixels/s 39.35 Mpixels/s
Face detection 3.49 images/s 5.7 images/s
Speech recognition 9.24 words/s 12.65 words/s
Machine learning 4.51 images/s 7.22 images/s
Camera shooting 1.99 images/s 1.87 images/s
HTML 5 0.4 Mnodes/s 0.76 Mnodes/s
SQLite 107.7 Krows/s 204.3 Krows/s

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 7570 и MediaTek MT6750

Центральный процессор

Архитектура 4x 1.4 ГГц – Cortex-A53 4x 1.5 ГГц – Cortex-A53
4x 1 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 4 8
Частота 1400 МГц 1500 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 14 нм 28 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 1 млрд.
TDP 4 Вт -

Графический ускоритель

GPU Mali T-720 MP2 Mali-T860 MP2
Архитектура Midgard Midgard
Частота GPU 650 МГц 520 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 16 32
FLOPS 36 Гфлопс 24 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 1.2 1.2
Версия DirectX 11 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 800 МГц 667 МГц
Шина 1x 32 Бит 1x 32 Бит
Пропускная способность До 7.46 Гбит/сек До 6.9 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.0 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 1363 x 1280 1280 x 800
Макс. разрешение фотокамеры 1x 13МП 1x 24МП
Запись видео 1K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 5 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 150 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 50 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 4 4
Bluetooth 4.2 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Август 2016 года Август 2016 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели - MT6750
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 7570 Сайт MediaTek MT6750

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Комментарии

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