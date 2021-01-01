Exynos 7570 против MediaTek MT6750
Мы сравнили 4-ядерный Samsung Exynos 7570 (Mali T-720 MP2) с его более старым соперником в лице 8-ядерного MediaTek MT6750 (Mali-T860 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
47
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
18
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 7570
- Меньший размер транзистора (14 против 28 нанометров)
- Показывает на 50% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Выше частота графического ускорителя (на 25%)
- На 8% выше пропускная способность памяти (7.46 против 6.9 Гбит/с)
Преимущества MediaTek MT6750
- Имеет на 4 ядра больше
- На 7% выше частота процессора (1500 против 1400 МГц)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|CPU
|26311
|-
|Memory
|20220
|-
|UX
|9577
|-
|Total score
|56349
|-
GeekBench 5
Single-Core Score
106
MediaTek MT6750 +14%
121
Multi-Core Score
360
MediaTek MT6750 +38%
495
|Image compression
|17.25 Mpixels/s
|39.35 Mpixels/s
|Face detection
|3.49 images/s
|5.7 images/s
|Speech recognition
|9.24 words/s
|12.65 words/s
|Machine learning
|4.51 images/s
|7.22 images/s
|Camera shooting
|1.99 images/s
|1.87 images/s
|HTML 5
|0.4 Mnodes/s
|0.76 Mnodes/s
|SQLite
|107.7 Krows/s
|204.3 Krows/s
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 7570 и MediaTek MT6750
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 1.4 ГГц – Cortex-A53
|4x 1.5 ГГц – Cortex-A53
4x 1 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|4
|8
|Частота
|1400 МГц
|1500 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|14 нм
|28 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|1 млрд.
|TDP
|4 Вт
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Mali T-720 MP2
|Mali-T860 MP2
|Архитектура
|Midgard
|Midgard
|Частота GPU
|650 МГц
|520 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|2
|Шейдерных блоков
|16
|32
|FLOPS
|36 Гфлопс
|24 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|1.2
|1.2
|Версия DirectX
|11
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR3
|Частота памяти
|800 МГц
|667 МГц
|Шина
|1x 32 Бит
|1x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 7.46 Гбит/сек
|До 6.9 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.0
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|1363 x 1280
|1280 x 800
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 13МП
|1x 24МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 30FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 5
|LTE Cat. 6
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 150 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 50 Мбит/с
|До 50 Мбит/с
|Wi-Fi
|4
|4
|Bluetooth
|4.2
|4.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou
Общая информация
|Дата анонса
|Август 2016 года
|Август 2016 года
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Номер модели
|-
|MT6750
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 7570
|Сайт MediaTek MT6750
Опрос
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