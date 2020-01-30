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Exynos 7570 против Snapdragon 425

Exynos 7570
Exynos 7570
VS
Snapdragon 425
Snapdragon 425

Мы сравнили два 4-ядерных процессора: Samsung Exynos 7570 (с графикой Mali T-720 MP2) и Qualcomm Snapdragon 425 (Adreno 308). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 7570
  • Меньший размер транзистора (14 против 28 нанометров)
  • Показывает на 50% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • На 40% выше пропускная способность памяти (7.46 против 5.34 Гбит/с)
  • Выше частота графического ускорителя (на 30%)
  • Более новый - выпущен на 7 месяцев позже
Преимущества Qualcomm Snapdragon 425
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
AnTuTu Benchmark 7
Exynos 7570 +3%
46452
Snapdragon 425
44910
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 7570 и Snapdragon 425

Центральный процессор

Архитектура 4x 1.4 ГГц – Cortex-A53 4x 1.4 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 4 4
Частота 1400 МГц 1400 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 - 128 КБ
Техпроцесс 14 нм 28 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 1 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali T-720 MP2 Adreno 308
Архитектура Midgard Adreno 300
Частота GPU 650 МГц 500 МГц
Ядер 2 -
Количество ALU - 24
FLOPS 36 Гфлопс 24 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 1.2 1.2
Версия DirectX 11 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 800 МГц 667 МГц
Шина 1x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 7.46 Гбит/сек До 5.34 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.0 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 1363 x 1280 1280 x 800
Макс. разрешение фотокамеры 1x 13МП 1x 16МП
Запись видео 1K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - X6
Поддержка 4G LTE Cat. 5 LTE Cat. 5
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Скорость загрузки До 50 Мбит/с До 75 Мбит/с
Wi-Fi 4 5
Bluetooth 4.2 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Август 2016 года Февраль 2016 года
Класс Бюджетный Бюджетный
Номер модели - MSM8917
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 7570 Сайт Qualcomm Snapdragon 425

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
27 (64.3%)
15 (35.7%)
Всего проголосовало: 42

Сравнения с конкурентами

Комментарии

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Фируз Юнусбоевич 30 января 2020 11:30
Мой снепдрегон 425 в антуту набрал 51576 баллов
+1 Ответить
Admin 30 января 2020 11:35
Колебания в показателях +-10% - это допустимая норма. Это зависит от окружающей температуры, смартфона, (антуту учитываем скорость памяти и накопителя также), операционной системы и так называемой "silicon lottery".
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