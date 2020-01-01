Главная > Сравнение мобильных процессоров > Exynos 7570 vs Snapdragon 429 – что лучше?

Exynos 7570 против Snapdragon 429

Exynos 7570
Exynos 7570
VS
Snapdragon 429
Snapdragon 429

Мы сравнили два 4-ядерных процессора: Samsung Exynos 7570 (с графикой Mali T-720 MP2) и Qualcomm Snapdragon 429 (Adreno 504). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 7570
  • Выше частота графического ускорителя (на 44%)
  • На 17% выше пропускная способность памяти (7.46 против 6.4 Гбит/с)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 429
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
  • Более новый - выпущен на 1 год и 10 месяцев позже
  • На 39% выше частота процессора (1950 против 1400 МГц
  • Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
  • Более новая версия DirectX (11.1 vs 11)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 4 (одноядерный)
Geekbench 4 (многоядерный)
Exynos 7570
1938
Snapdragon 429 +24%
2401
AnTuTu Benchmark 7
Exynos 7570
46452
Snapdragon 429 +29%
59877

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 7570 и Snapdragon 429

Центральный процессор

Архитектура 4x 1.4 ГГц – Cortex-A53 4x 1.95 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 4 4
Частота 1400 МГц 1950 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 14 нм 12 нм
Количество транзисторов 2 млрд. -

Графический ускоритель

GPU Mali T-720 MP2 Adreno 504
Архитектура Midgard Adreno 500
Частота GPU 650 МГц 450 МГц
Ядер 2 -
FLOPS 36 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 1.2 2.0
Версия DirectX 11 11.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 800 МГц 933 МГц
Шина 1x 32 Бит 1x 32 Бит
Пропускная способность До 7.46 Гбит/сек До 6.4 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Hexagon 536
Тип накопителя eMMC 5.0 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 1363 x 1280 1600 x 900
Макс. разрешение фотокамеры 1x 13МП 1x 16МП, 2x 8МП
Запись видео 1K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, AV1, VP8
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - X6
Поддержка 4G LTE Cat. 5 LTE Cat. 5
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Скорость загрузки До 50 Мбит/с До 75 Мбит/с
Wi-Fi 4 5
Bluetooth 4.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Август 2016 года Июнь 2018 года
Класс Бюджетный Бюджетный
Номер модели - SDM429
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 7570 Сайт Qualcomm Snapdragon 429

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
0 (0%)
1 (100%)
Всего проголосовало: 1

Сравнения с конкурентами

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Snapdragon 429 с Exynos 7570, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях