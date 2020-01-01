Exynos 7570 против Snapdragon 429
Мы сравнили два 4-ядерных процессора: Samsung Exynos 7570 (с графикой Mali T-720 MP2) и Qualcomm Snapdragon 429 (Adreno 504). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
14
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
47
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
27
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 7570
- Выше частота графического ускорителя (на 44%)
- На 17% выше пропускная способность памяти (7.46 против 6.4 Гбит/с)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 429
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
- Более новый - выпущен на 1 год и 10 месяцев позже
- На 39% выше частота процессора (1950 против 1400 МГц
- Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
- Более новая версия DirectX (11.1 vs 11)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 4 (одноядерный)
641
Snapdragon 429 +33%
853
Geekbench 4 (многоядерный)
1938
Snapdragon 429 +24%
2401
AnTuTu Benchmark 7
46452
Snapdragon 429 +29%
59877
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 1.4 ГГц – Cortex-A53
|4x 1.95 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|4
|4
|Частота
|1400 МГц
|1950 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|14 нм
|12 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Mali T-720 MP2
|Adreno 504
|Архитектура
|Midgard
|Adreno 500
|Частота GPU
|650 МГц
|450 МГц
|Ядер
|2
|-
|FLOPS
|36 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|1.2
|2.0
|Версия DirectX
|11
|11.1
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR3
|Частота памяти
|800 МГц
|933 МГц
|Шина
|1x 32 Бит
|1x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 7.46 Гбит/сек
|До 6.4 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Hexagon 536
|Тип накопителя
|eMMC 5.0
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|1363 x 1280
|1600 x 900
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 13МП
|1x 16МП, 2x 8МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 30FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265, AV1, VP8
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|-
|X6
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 5
|LTE Cat. 5
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 50 Мбит/с
|До 75 Мбит/с
|Wi-Fi
|4
|5
|Bluetooth
|4.2
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
Общая информация
|Дата анонса
|Август 2016 года
|Июнь 2018 года
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Номер модели
|-
|SDM429
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 7570
|Сайт Qualcomm Snapdragon 429
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