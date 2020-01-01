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Exynos 7570 против Snapdragon 652

Exynos 7570
Exynos 7570
VS
Snapdragon 652
Snapdragon 652

Мы сравнили 4-ядерный Samsung Exynos 7570 (Mali T-720 MP2) с его более старым соперником в лице 8-ядерного Qualcomm Snapdragon 652 (Adreno 510). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 7570
  • Более новый - выпущен на 1 год и 7 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (14 против 28 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (на 8%)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 652
  • Показывает в 4.3 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Имеет на 4 ядра больше
  • В 2 раза выше пропускная способность памяти (14.9 против 7.46 Гбит/с)
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
  • Набирает существенно больше (на 72%) баллов в AnTuTu 8 – 98K vs 57K
  • На 29% выше частота процессора (1800 против 1400 МГц
  • Более новая версия DirectX (11.1 vs 11)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 7570
109
Snapdragon 652 +139%
261
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 7570
364
Snapdragon 652 +174%
996
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 7570
57324
Snapdragon 652 +72%
98420

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 7570 и Snapdragon 652

Центральный процессор

Архитектура 4x 1.4 ГГц – Cortex-A53 4x 1.8 ГГц – Cortex-A72
4x 1.4 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 4 8
Частота 1400 МГц 1800 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 - 256 КБ
Техпроцесс 14 нм 28 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 1 млрд.
TDP 4 Вт -

Графический ускоритель

GPU Mali T-720 MP2 Adreno 510
Архитектура Midgard Adreno 500
Частота GPU 650 МГц 600 МГц
Вычислительных блоков 2 1
Шейдерных блоков 16 128
FLOPS 36 Гфлопс 153 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 1.2 2.0
Версия DirectX 11 11.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 800 МГц 933 МГц
Шина 1x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 7.46 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.0 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 1363 x 1280 2560 x 1600
Макс. разрешение фотокамеры 1x 13МП 1x 21МП, 2x 13МП
Запись видео 1K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VP8
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - X8
Поддержка 4G LTE Cat. 5 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 150 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 50 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 4 5
Bluetooth 4.2 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Август 2016 года Февраль 2015 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели - MSM8976
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 7570 Сайт Qualcomm Snapdragon 652

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Комментарии

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