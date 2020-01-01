Exynos 7570 против Snapdragon 660
Мы сравнили 4-ядерный Samsung Exynos 7570 (Mali T-720 MP2) с его более новым соперником в лице 8-ядерного Qualcomm Snapdragon 660 (Adreno 512). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
12
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
47
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
26
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 660
- Показывает в 6 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Имеет на 4 ядра больше
- В 2 раза выше пропускная способность памяти (14.9 против 7.46 Гбит/с)
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
- На 57% выше частота процессора (2200 против 1400 МГц
- Выше частота графического ускорителя (на 31%)
- Более новый - выпущен на 8 месяцев позже
- Более новая версия DirectX (12 vs 11)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
339
Geekbench 5 (многоядерный)
1319
AnTuTu Benchmark 8
157824
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 1.4 ГГц – Cortex-A53
|4x 2.2 ГГц – Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
4x 1.84 ГГц – Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
|Количество ядер
|4
|8
|Частота
|1400 МГц
|2200 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L2
|-
|1 МБ
|Техпроцесс
|14 нм
|14 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|1.75 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali T-720 MP2
|Adreno 512
|Архитектура
|Midgard
|Adreno 500
|Частота GPU
|650 МГц
|850 МГц
|Ядер
|2
|-
|Количество ALU
|-
|128
|FLOPS
|36 Гфлопс
|217 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|1.2
|1.2
|Версия DirectX
|11
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR4
|Частота памяти
|800 МГц
|1866 МГц
|Шина
|1x 32 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 7.46 Гбит/сек
|До 14.9 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Hexagon 680
|Тип накопителя
|eMMC 5.0
|UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|1363 x 1280
|2560 x 1600
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 13МП
|1x 48МП, 2x 16МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
Связь и сети
|Модем
|-
|X12
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 5
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 150 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 50 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|4
|5
|Bluetooth
|4.2
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
Общая информация
|Дата анонса
|Август 2016 года
|Май 2017 года
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Номер модели
|-
|SDM660
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 7570
|Сайт Qualcomm Snapdragon 660
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