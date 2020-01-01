Exynos 7570 против Snapdragon 801
Мы сравнили два 4-ядерных процессора: Samsung Exynos 7570 (с графикой Mali T-720 MP2) и Qualcomm Snapdragon 801 (Adreno 330). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
10
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
47
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
19
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 7570
- Более новый - выпущен на 2 года и 7 месяцев позже
- Меньший размер транзистора (14 против 28 нанометров)
- Выше частота графического ускорителя (на 12%)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 801
- Показывает в 4.1 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- В 2 раза выше пропускная способность памяти (14.9 против 7.46 Гбит/с)
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
- На 79% выше частота процессора (2500 против 1400 МГц
- Набирает немного больше (на 9%) баллов в AnTuTu 8 – 62K vs 57K
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
109
Snapdragon 801 +43%
156
Geekbench 5 (многоядерный)
364
Snapdragon 801 +57%
573
AnTuTu Benchmark 8
57324
Snapdragon 801 +9%
62293
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 7570 и Snapdragon 801
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 1.4 ГГц – Cortex-A53
|4x 2.5 ГГц – Krait
|Количество ядер
|4
|4
|Частота
|1400 МГц
|2500 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|-
|128 КБ
|Кэш L2
|-
|2 МБ
|Техпроцесс
|14 нм
|28 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|1 млрд.
|TDP
|4 Вт
|6 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali T-720 MP2
|Adreno 330
|Архитектура
|Midgard
|Adreno 300
|Частота GPU
|650 МГц
|578 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|1
|Шейдерных блоков
|16
|128
|FLOPS
|36 Гфлопс
|148 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|1.2
|1.2
|Версия DirectX
|11
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR3
|Частота памяти
|800 МГц
|1866 МГц
|Шина
|1x 32 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 7.46 Гбит/сек
|До 14.9 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.0
|eMMC 5.0
|Макс. разрешение дисплея
|1363 x 1280
|2560 x 2048
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 13МП
|1x 21МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 5
|LTE Cat. 5
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 50 Мбит/с
|До 50 Мбит/с
|Wi-Fi
|4
|5
|Bluetooth
|4.2
|4.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Август 2016 года
|Февраль 2014 года
|Класс
|Бюджетный
|Флагман
|Номер модели
|-
|MSM8974AC
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 7570
|Сайт Qualcomm Snapdragon 801
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