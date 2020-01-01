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Exynos 7870 против Kirin 650

Exynos 7870
Exynos 7870
VS
Kirin 650
Kirin 650

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 7870 (с графикой Mali-T830 MP1) и HiSilicon Kirin 650 (Mali-T830 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 7870
  • Набирает больше (на 30%) баллов в AnTuTu 8 – 85K vs 65K
  • Меньший размер транзистора (14 против 16 нанометров)
Преимущества HiSilicon Kirin 650
  • Показывает на 74% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • На 25% выше частота процессора (2000 против 1600 МГц
  • Выше частота графического ускорителя (на 29%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 7870
128
Kirin 650 +32%
169
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 7870
490
Kirin 650 +66%
812
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 7870 +30%
85784
Kirin 650
65792

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 7870 и Kirin 650

Центральный процессор

Архитектура 8x 1.6 ГГц – Cortex-A53 4x 2 ГГц – Cortex-A53
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 1600 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 14 нм 16 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 4 млрд.
TDP 3 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-T830 MP1 Mali-T830 MP2
Архитектура Midgard Midgard
Частота GPU 700 МГц 900 МГц
Вычислительных блоков 1 2
Шейдерных блоков 16 32
FLOPS 23 Гфлопс 40 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 1.2 1.2
Версия DirectX 11 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 933 МГц
Шина 1x 32 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек -
Объем До 4 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1080 1920 x 1200
Макс. разрешение фотокамеры 1x 16МП, 2x 8МП 1x 21МП
Запись видео 1K при 60FPS 1K при 60FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 6 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 50 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 5 4
Bluetooth 4.1 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS

Общая информация

Дата анонса Февраль 2016 года Январь 2016 года
Класс Бюджетный Средний класс
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 7870 -

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Комментарии

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