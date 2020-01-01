Exynos 7870 против Kirin 650
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 7870 (с графикой Mali-T830 MP1) и HiSilicon Kirin 650 (Mali-T830 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
14
16
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
10
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
45
40
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
22
21
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 7870
- Набирает больше (на 30%) баллов в AnTuTu 8 – 85K vs 65K
- Меньший размер транзистора (14 против 16 нанометров)
Преимущества HiSilicon Kirin 650
- Показывает на 74% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- На 25% выше частота процессора (2000 против 1600 МГц
- Выше частота графического ускорителя (на 29%)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
128
Kirin 650 +32%
169
Geekbench 5 (многоядерный)
490
Kirin 650 +66%
812
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 7870 +30%
85784
65792
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 7870 и Kirin 650
Центральный процессор
|Архитектура
|8x 1.6 ГГц – Cortex-A53
|4x 2 ГГц – Cortex-A53
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|1600 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|14 нм
|16 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|4 млрд.
|TDP
|3 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-T830 MP1
|Mali-T830 MP2
|Архитектура
|Midgard
|Midgard
|Частота GPU
|700 МГц
|900 МГц
|Вычислительных блоков
|1
|2
|Шейдерных блоков
|16
|32
|FLOPS
|23 Гфлопс
|40 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|1.2
|1.2
|Версия DirectX
|11
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|933 МГц
|Шина
|1x 32 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 14.9 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 4 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|1920 x 1080
|1920 x 1200
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 16МП, 2x 8МП
|1x 21МП
|Запись видео
|1K при 60FPS
|1K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 6
|LTE Cat. 6
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 50 Мбит/с
|До 50 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|4
|Bluetooth
|4.1
|4.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2016 года
|Январь 2016 года
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 7870
|-
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