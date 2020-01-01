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Exynos 7870 против Kirin 655

Exynos 7870
Exynos 7870
VS
Kirin 655
Kirin 655

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 7870 (с графикой Mali-T830 MP1) и HiSilicon Kirin 655 (Mali-T830 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 7870
  • Набирает больше (на 29%) баллов в AnTuTu 8 – 85K vs 66K
  • Меньший размер транзистора (14 против 16 нанометров)
Преимущества HiSilicon Kirin 655
  • Показывает на 74% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Более новый - выпущен на 10 месяцев позже
  • На 33% выше частота процессора (2120 против 1600 МГц
  • Выше частота графического ускорителя (на 29%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 7870
128
Kirin 655 +35%
173
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 7870
490
Kirin 655 +73%
850
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 7870 +29%
85784
Kirin 655
66542

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 7870 и Kirin 655

Центральный процессор

Архитектура 8x 1.6 ГГц – Cortex-A53 4x 2.12 ГГц – Cortex-A53
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 1600 МГц 2120 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 14 нм 16 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 4 млрд.
TDP 3 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-T830 MP1 Mali-T830 MP2
Архитектура Midgard Midgard
Частота GPU 700 МГц 900 МГц
Вычислительных блоков 1 2
Шейдерных блоков 16 32
FLOPS 23 Гфлопс 40 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 1.2 1.2
Версия DirectX 11 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 933 МГц
Шина 1x 32 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек -
Объем До 4 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1080 1920 x 1200
Макс. разрешение фотокамеры 1x 16МП, 2x 8МП 1x 21МП, 2x 13МП
Запись видео 1K при 60FPS 1K при 60FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 6 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 50 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 5 4
Bluetooth 4.1 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Февраль 2016 года Декабрь 2016 года
Класс Бюджетный Средний класс
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 7870 -

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Комментарии

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