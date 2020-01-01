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Exynos 7870 против Helio A22

Exynos 7870
Exynos 7870
VS
Helio A22
Helio A22

Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 7870 (Mali-T830 MP1) с его более новым соперником в лице 4-ядерного MediaTek Helio A22 (PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 7870
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Выше частота графического ускорителя (на 8%)
  • На 7% выше пропускная способность памяти (14.9 против 13.9 Гбит/с)
Преимущества MediaTek Helio A22
  • Более новый - выпущен на 2 года и 4 месяца позже
  • На 25% выше частота процессора (2000 против 1600 МГц
  • Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 7870
н/д
Helio A22
81081

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 7870 и Helio A22

Центральный процессор

Архитектура 8x 1.6 ГГц – Cortex-A53 4x 2 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 4
Частота 1600 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 - 32 КБ
Техпроцесс 14 нм 12 нм
Количество транзисторов 2 млрд. -

Графический ускоритель

GPU Mali-T830 MP1 PowerVR GE8320
Архитектура Midgard Rogue
Частота GPU 700 МГц 650 МГц
Ядер 1 2
FLOPS 23 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 1.2 1.2
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 933 МГц 1800 МГц
Шина 1x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек До 13.9 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет NeuroPilot
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1080 1600 x 720
Макс. разрешение фотокамеры 1x 16МП, 2x 8МП 1x 21МП, 2x 13МП
Запись видео 1K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 6 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 50 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Февраль 2016 года Июнь 2018 года
Класс Бюджетный Бюджетный
Номер модели - MT6762M
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 7870 Сайт MediaTek Helio A22

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2 (25%)
Всего проголосовало: 8

Сравнения с конкурентами

Комментарии

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