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Exynos 7870 против Helio G35

Exynos 7870
Exynos 7870
VS
Helio G35
Helio G35

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 7870 (с графикой Mali-T830 MP1) и MediaTek Helio G35 (IMG PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio G35
  • Более новый - выпущен на 4 года и 5 месяцев позже
  • Показывает в 2.4 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • На 44% выше частота процессора (2300 против 1600 МГц
  • Набирает больше (на 27%) баллов в AnTuTu 8 – 109K vs 85K
  • Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 7870
128
Helio G35 +38%
176
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 7870
490
Helio G35 +105%
1006
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 7870
85784
Helio G35 +27%
109082

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 7870 и Helio G35

Центральный процессор

Архитектура 8x 1.6 ГГц – Cortex-A53 8x 2.3 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 1600 МГц 2300 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 14 нм 12 нм
Количество транзисторов 2 млрд. -
TDP 3 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-T830 MP1 IMG PowerVR GE8320
Архитектура Midgard Rogue
Частота GPU 700 МГц 680 МГц
Вычислительных блоков 1 2
Шейдерных блоков 16 32
FLOPS 23 Гфлопс 54.4 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 1.2 1.2
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 933 МГц 1600 МГц
Шина 1x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1080 2400 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 16МП, 2x 8МП 1x 25МП, 2x 16МП
Запись видео 1K при 60FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, AV1
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 6 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 50 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Февраль 2016 года Июнь 2020 года
Класс Бюджетный Бюджетный
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 7870 Сайт MediaTek Helio G35

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Комментарии

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