Exynos 7870 против Helio G35
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 7870 (с графикой Mali-T830 MP1) и MediaTek Helio G35 (IMG PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
15
21
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
45
54
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
21
27
Основные отличия
Преимущества MediaTek Helio G35
- Более новый - выпущен на 4 года и 5 месяцев позже
- Показывает в 2.4 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- На 44% выше частота процессора (2300 против 1600 МГц
- Набирает больше (на 27%) баллов в AnTuTu 8 – 109K vs 85K
- Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
- Более новая версия DirectX (12 vs 11)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
128
Helio G35 +38%
176
Geekbench 5 (многоядерный)
490
Helio G35 +105%
1006
AnTuTu Benchmark 8
85784
Helio G35 +27%
109082
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 7870 и Helio G35
Центральный процессор
|Архитектура
|8x 1.6 ГГц – Cortex-A53
|8x 2.3 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|1600 МГц
|2300 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|14 нм
|12 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|-
|TDP
|3 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-T830 MP1
|IMG PowerVR GE8320
|Архитектура
|Midgard
|Rogue
|Частота GPU
|700 МГц
|680 МГц
|Вычислительных блоков
|1
|2
|Шейдерных блоков
|16
|32
|FLOPS
|23 Гфлопс
|54.4 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|1.2
|1.2
|Версия DirectX
|11
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR4X
|Частота памяти
|933 МГц
|1600 МГц
|Шина
|1x 32 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 14.9 Гбит/сек
|До 14.9 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
|До 6 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|1920 x 1080
|2400 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 16МП, 2x 8МП
|1x 25МП, 2x 16МП
|Запись видео
|1K при 60FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|1080p при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265, AV1
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 6
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 50 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|4.1
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2016 года
|Июнь 2020 года
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 7870
|Сайт MediaTek Helio G35
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