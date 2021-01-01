Exynos 7870 против Helio G80
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 7870 (с графикой Mali-T830 MP1) и MediaTek Helio G80 (Mali-G52 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
13
28
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
18
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
45
60
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
19
34
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 7870
- На 11% выше пропускная способность памяти (14.9 против 13.41 Гбит/с)
Преимущества MediaTek Helio G80
- Более новый - выпущен на 4 года позже
- Показывает в 2.4 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Набирает существенно больше (в 2.4 раза) баллов в AnTuTu 8 – 198K vs 82K
- Выше частота графического ускорителя (на 36%)
- На 25% выше частота процессора (2000 против 1600 МГц)
- Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|CPU
|36387
|74423
|GPU
|7985
|44670
|Memory
|22841
|43475
|UX
|17087
|41133
|Total score
|82998
|198438
GeekBench 5
Single-Core Score
125
Helio G80 +177%
346
Multi-Core Score
481
Helio G80 +168%
1291
|Image compression
|20.9 Mpixels/s
|79.2 Mpixels/s
|Face detection
|4.16 images/s
|11.9 images/s
|Speech recognition
|12.3 words/s
|23.4 words/s
|Machine learning
|5.76 images/s
|17.4 images/s
|Camera shooting
|2.79 images/s
|8.63 images/s
|HTML 5
|0.45 Mnodes/s
|1.53 Mnodes/s
|SQLite
|130.2 Krows/s
|416 Krows/s
Игры
|PUBG Mobile
|-
|30 FPS
[High]
|Call of Duty: Mobile
|-
|30 FPS
[Low]
|Fortnite
|-
|27 FPS
[Low]
|Shadowgun Legends
|-
|52 FPS
[Low]
|World of Tanks Blitz
|-
|53 FPS
[Medium]
|Mobile Legends: Bang Bang
|-
|54 FPS
[High]
|Смартфон
|-
|Realme 6i
720 x 1600
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 7870 и Helio G80
Центральный процессор
|Архитектура
|8x 1.6 ГГц – Cortex-A53
|2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|1600 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|14 нм
|12 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|-
|TDP
|3 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-T830 MP1
|Mali-G52 MP2
|Архитектура
|Midgard
|Bifrost
|Частота GPU
|700 МГц
|950 МГц
|Вычислительных блоков
|1
|2
|Шейдерных блоков
|16
|32
|FLOPS
|23 Гфлопс
|54.6 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|1.2
|2.0
|Версия DirectX
|11
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR4X
|Частота памяти
|933 МГц
|1800 МГц
|Шина
|1x 32 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 14.9 Гбит/сек
|До 13.41 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Neural Engine
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|1920 x 1080
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 16МП, 2x 8МП
|1x 48МП, 2x 16МП
|Запись видео
|1K при 60FPS
|2K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|2K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 6
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 50 Мбит/с
|До 100 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|4.1
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2016 года
|Февраль 2020 года
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Номер модели
|-
|MT6769T
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 7870
|Сайт MediaTek Helio G80
Опрос
5 (45.5%)
6 (54.5%)
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