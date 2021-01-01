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Exynos 7870 против Helio G80

Exynos 7870
VS
Helio G80
Exynos 7870
Helio G80

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 7870 (с графикой Mali-T830 MP1) и MediaTek Helio G80 (Mali-G52 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 7870
  • На 11% выше пропускная способность памяти (14.9 против 13.41 Гбит/с)
Преимущества MediaTek Helio G80
  • Более новый - выпущен на 4 года позже
  • Показывает в 2.4 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (в 2.4 раза) баллов в AnTuTu 8 – 198K vs 82K
  • Выше частота графического ускорителя (на 36%)
  • На 25% выше частота процессора (2000 против 1600 МГц)
  • Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 7870
vs
Helio G80

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 7870
82998
Helio G80 +139%
198438
CPU 36387 74423
GPU 7985 44670
Memory 22841 43475
UX 17087 41133
Total score 82998 198438
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Exynos 7870
125
Helio G80 +177%
346
Multi-Core Score
Exynos 7870
481
Helio G80 +168%
1291
Image compression 20.9 Mpixels/s 79.2 Mpixels/s
Face detection 4.16 images/s 11.9 images/s
Speech recognition 12.3 words/s 23.4 words/s
Machine learning 5.76 images/s 17.4 images/s
Camera shooting 2.79 images/s 8.63 images/s
HTML 5 0.45 Mnodes/s 1.53 Mnodes/s
SQLite 130.2 Krows/s 416 Krows/s

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 30 FPS
[High]
Call of Duty: Mobile - 30 FPS
[Low]
Fortnite - 27 FPS
[Low]
Shadowgun Legends - 52 FPS
[Low]
World of Tanks Blitz - 53 FPS
[Medium]
Mobile Legends: Bang Bang - 54 FPS
[High]
Смартфон - Realme 6i
720 x 1600
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 7870 и Helio G80

Центральный процессор

Архитектура 8x 1.6 ГГц – Cortex-A53 2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 1600 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 14 нм 12 нм
Количество транзисторов 2 млрд. -
TDP 3 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-T830 MP1 Mali-G52 MP2
Архитектура Midgard Bifrost
Частота GPU 700 МГц 950 МГц
Вычислительных блоков 1 2
Шейдерных блоков 16 32
FLOPS 23 Гфлопс 54.6 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 1.2 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 933 МГц 1800 МГц
Шина 1x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек До 13.41 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Neural Engine
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 16МП, 2x 8МП 1x 48МП, 2x 16МП
Запись видео 1K при 60FPS 2K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 2K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 6 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 50 Мбит/с До 100 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Февраль 2016 года Февраль 2020 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели - MT6769T
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 7870 Сайт MediaTek Helio G80

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