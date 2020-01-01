Exynos 7870 против Helio P22
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 7870 (с графикой Mali-T830 MP1) и MediaTek Helio P22 (PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
19
21
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
45
50
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
31
34
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 7870
- Выше частота графического ускорителя (на 8%)
Преимущества MediaTek Helio P22
- Более новый - выпущен на 2 года и 4 месяца позже
- Показывает на 78% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- На 25% выше частота процессора (2000 против 1600 МГц
- Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 4 (одноядерный)
738
Helio P22 +7%
788
Geekbench 4 (многоядерный)
Exynos 7870 +12%
3848
3446
AnTuTu Benchmark 7
57242
Helio P22 +34%
76843
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|8x 1.6 ГГц – Cortex-A53
|8x 2 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|1600 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|14 нм
|12 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|5.5 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-T830 MP1
|PowerVR GE8320
|Архитектура
|Midgard
|Rogue
|Частота GPU
|700 МГц
|650 МГц
|Ядер
|1
|2
|FLOPS
|23 Гфлопс
|41 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|1.2
|1.2
|Версия DirectX
|11
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR4X
|Частота памяти
|933 МГц
|1600 МГц
|Шина
|1x 32 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 14.9 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 4 ГБ
|До 6 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|CorePilot
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|1920 x 1080
|1600 x 720
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 16МП, 2x 8МП
|1x 21МП, 2x 13МП
|Запись видео
|1K при 60FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|1080p при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 6
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 50 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|4.1
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2016 года
|Май 2018 года
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Номер модели
|-
|MT6762R
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 7870
|Сайт MediaTek Helio P22
Опрос
9 (39.1%)
14 (60.9%)
Всего проголосовало: 23
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