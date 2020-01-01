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Exynos 7870 против Helio P23

Exynos 7870
Exynos 7870
VS
Helio P23
Helio P23

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 7870 (с графикой Mali-T830 MP1) и MediaTek Helio P23 (Mali-G71 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 7870
  • Меньший размер транзистора (14 против 16 нанометров)
Преимущества MediaTek Helio P23
  • Показывает в 2.1 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Более новый - выпущен на 1 год и 7 месяцев позже
  • На 44% выше частота процессора (2300 против 1600 МГц
  • Набирает больше (на 20%) баллов в AnTuTu 8 – 103K vs 85K
  • Выше частота графического ускорителя (на 10%)
  • Более новая версия DirectX (11.1 vs 11)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 7870
128
Helio P23 +20%
153
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 7870
490
Helio P23 +75%
859
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 7870
85784
Helio P23 +20%
103316

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 7870 и Helio P23

Центральный процессор

Архитектура 8x 1.6 ГГц – Cortex-A53 4x 1.65 ГГц – Cortex-A53
4x 2.3 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 1600 МГц 2300 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 14 нм 16 нм
Количество транзисторов 2 млрд. -
TDP 3 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-T830 MP1 Mali-G71 MP2
Архитектура Midgard Bifrost
Частота GPU 700 МГц 770 МГц
Вычислительных блоков 1 2
Шейдерных блоков 16 32
FLOPS 23 Гфлопс 49.4 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 1.2 2.0
Версия DirectX 11 11.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 933 МГц 1500 МГц
Шина 1x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек До 14.93 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1080 2160 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 16МП, 2x 8МП 1x 24МП, 2x 13МП
Запись видео 1K при 60FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 6 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 50 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 4
Bluetooth 4.1 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Февраль 2016 года Август 2017 года
Класс Бюджетный Бюджетный
Номер модели - MT6763V/CT
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 7870 Сайт MediaTek Helio P23

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Комментарии

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