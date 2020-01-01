Exynos 7870 против Helio P35
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 7870 (с графикой Mali-T830 MP1) и MediaTek Helio P35 (IMG PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
22
27
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
45
52
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
32
38
Основные отличия
Преимущества MediaTek Helio P35
- Более новый - выпущен на 2 года и 11 месяцев позже
- На 44% выше частота процессора (2300 против 1600 МГц
- Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
- Более новая версия DirectX (12 vs 11)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
170
Geekbench 5 (многоядерный)
975
AnTuTu Benchmark 8
96147
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|8x 1.6 ГГц – Cortex-A53
|8x 2.3 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|1600 МГц
|2300 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|14 нм
|12 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-T830 MP1
|IMG PowerVR GE8320
|Архитектура
|Midgard
|Rogue
|Частота GPU
|700 МГц
|680 МГц
|Ядер
|1
|2
|FLOPS
|23 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|1.2
|1.2
|Версия DirectX
|11
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR4X
|Частота памяти
|933 МГц
|1600 МГц
|Шина
|1x 32 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 14.9 Гбит/сек
|До 14.9 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
|До 6 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|1920 x 1080
|2400 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 16МП, 2x 8МП
|1x 25МП, 2x 16МП
|Запись видео
|1K при 60FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|1080p при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 6
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 50 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|4.1
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2016 года
|Декабрь 2018 года
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Номер модели
|-
|MT6765
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 7870
|Сайт MediaTek Helio P35
Опрос
1 (16.7%)
5 (83.3%)
Всего проголосовало: 6
Сравнения с конкурентами
- Qualcomm Snapdragon 625 vs Samsung Exynos 7870
- Qualcomm Snapdragon 660 vs Samsung Exynos 7870
- Qualcomm Snapdragon 450 vs Samsung Exynos 7870
- HiSilicon Kirin 659 vs Samsung Exynos 7870
- Qualcomm Snapdragon 439 vs MediaTek Helio P35
- Qualcomm Snapdragon 710 vs MediaTek Helio P35
- Qualcomm Snapdragon 665 vs MediaTek Helio P35
- Qualcomm Snapdragon 636 vs MediaTek Helio P35
- MediaTek Helio P20 vs MediaTek Helio P35