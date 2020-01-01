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Exynos 7870 против Helio P60

Exynos 7870
Exynos 7870
VS
Helio P60
Helio P60

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 7870 (с графикой Mali-T830 MP1) и Mediatek Helio P60 (Mali-G72 MP3). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Mediatek Helio P60
  • Показывает в 3.7 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Более новый - выпущен на 2 года и 1 месяц позже
  • На 25% выше частота процессора (2000 против 1600 МГц
  • Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (на 14%)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 7870
н/д
Helio P60
1145
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 7870
н/д
Helio P60
172442

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 7870 и Helio P60

Центральный процессор

Архитектура 8x 1.6 ГГц – Cortex-A53 4x 2 ГГц – Cortex-A73
4x 2 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 1600 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 14 нм 12 нм
Количество транзисторов 2 млрд. -

Графический ускоритель

GPU Mali-T830 MP1 Mali-G72 MP3
Архитектура Midgard Bifrost
Частота GPU 700 МГц 800 МГц
Ядер 1 3
FLOPS 23 Гфлопс 86 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 1.2 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 933 МГц 1800 МГц
Шина 1x 32 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек -
Объем До 4 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1080 2340 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 16МП, 2x 8МП 1x 32МП, 2x 24МП
Запись видео 1K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 6 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 50 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.1 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Февраль 2016 года Февраль 2018 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели - MT6771
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 7870 Сайт Mediatek Helio P60

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Комментарии

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