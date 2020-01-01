Exynos 7870 против Helio P60
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 7870 (с графикой Mali-T830 MP1) и Mediatek Helio P60 (Mali-G72 MP3). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
19
32
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
45
49
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
31
41
Основные отличия
Преимущества Mediatek Helio P60
- Показывает в 3.7 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Более новый - выпущен на 2 года и 1 месяц позже
- На 25% выше частота процессора (2000 против 1600 МГц
- Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
- Выше частота графического ускорителя (на 14%)
- Более новая версия DirectX (12 vs 11)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
274
Geekbench 5 (многоядерный)
1145
AnTuTu Benchmark 8
172442
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|8x 1.6 ГГц – Cortex-A53
|4x 2 ГГц – Cortex-A73
4x 2 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|1600 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|14 нм
|12 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-T830 MP1
|Mali-G72 MP3
|Архитектура
|Midgard
|Bifrost
|Частота GPU
|700 МГц
|800 МГц
|Ядер
|1
|3
|FLOPS
|23 Гфлопс
|86 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|1.2
|2.0
|Версия DirectX
|11
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR4X
|Частота памяти
|933 МГц
|1800 МГц
|Шина
|1x 32 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 14.9 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 4 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|1920 x 1080
|2340 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 16МП, 2x 8МП
|1x 32МП, 2x 24МП
|Запись видео
|1K при 60FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 6
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 50 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|4.1
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2016 года
|Февраль 2018 года
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Номер модели
|-
|MT6771
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 7870
|Сайт Mediatek Helio P60
Опрос
0 (0%)
5 (100%)
Всего проголосовало: 5